3년 공백 끝 새 출발⋯㈔호남오페라단, 조양동 이사장 취임

지난 16일 전주 베스트웨스턴플러스 전주 호텔 1층 연회장에서 열린 ㈔호남오페라단 제9대 조양동 이사장 취임식에 방문한 내외빈 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. /사진=㈔호남오페라단

㈔호남오페라단 제9대 조양동 이사장 취임식이 지난 16일 전주 베스트웨스턴플러스 전주 호텔 1층 연회장에서 열렸다. 이날 행사에는 호남오페라단 고문과 법인이사, 운영이사, 지역 문화예술계 인사와 내외빈 등 70여 명이 참석해, 3년간 공석이었던 이사장직의 새출발을 함께 축하했다.

이번 취임식은 장기간 수장 부재 속에서도 활동을 이어온 호남오페라단이 새로운 리더십을 갖추며 조직 안정과 재도약의 계기를 마련했다는 점에서 의미를 더했다. 참석자들은 민간 오페라단으로서 쉽지 않은 여건 속에서도 단체를 지켜온 지난 시간을 되돌아보며, 향후 도약에 대한 기대를 공유했다.

조냔동 신임 이사장이 취임사를 하고 잇다. /사진=㈔호남오페라단

조양동 신임 이사장은 취임사를 통해 “40년 전 조장남 단장님이 품으셨던 그 첫 마음을 결코 잊지 않겠다”며 “역경을 딛고 일어선 불굴의 의지를 이어받아 호남오페라단의 든든한 버팀목이자 조력자가 되겠다”고 밝혔다. 이어 “호남오페라단이 전북의 자부심을 넘어 세계의 빛이 되는 여정에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.

조 이사장은 호남오페라단의 역사적 뿌리도 강조했다. 그는 “1986년 오페라의 불모지였던 전북에서 첫 씨앗을 뿌리고 40년 세월의 비바람을 견뎌온 조장남 단장님의 눈물과 헌신이 오늘의 호남오페라단을 만들었다”며 “전임 이사장들과 관계자들의 노고가 없었다면 지금의 위상은 존재할 수 없었을 것”이라고 고개를 숙였다.

이날 취임식에서 조 이사장은 향후 운영 방향으로는 두 가지를 제시했다. 먼저 오페라의 문턱을 낮춰 도민 누구나 일상에서 예술을 향유할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다. 조 이사장은 “오페라가 특정 계층의 전유물이 아니라 도민의 삶 속에 스며드는 예술이 되도록 하겠다”고 강조했다. 또 하나로는 ‘우리 가락 오페라’를 통해 전북의 역사와 정서를 세계에 알리겠다는 목표를 밝혔다. 호남오페라단이 창작해 온 11편의 작품을 토대로, 가장 한국적인 오페라를 세계 무대에 소개하겠다는 계획이다.

우범기 전주시장은 축사를 통해 “3년간 공석이었던 이사장 자리가 채워진 것은 호남오페라단뿐 아니라 전주 문화예술계 전반에 매우 뜻깊은 일”이라며 “새로운 리더십 아래 호남오페라단이 한 단계 더 도약하길 기대한다”고 말했다. 이어 “전주는 전통과 현대 예술이 공존하는 문화도시로, 오페라는 도시의 품격을 높이는 중요한 장르”라며 “전주시는 앞으로도 호남오페라단이 지역을 넘어 세계 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

행사에 참석한 문화예술계 인사들 역시 이사장 체제 복원을 계기로 호남오페라단이 보다 안정적인 운영과 지속적인 창작 성과를 이어가길 기대했다. 한 관계자는 “이번 취임은 단체의 미래를 다시 설계하는 출발점이 될 것”이라고 평가했다.

한편 조양동 이사장은 전북대학교 의과대학과 대학원을 졸업하고 전북대병원 내과 전문의를 수료했으며, 현재 김제 믿음병원 병원장으로 활동하고 있다. 김제시 의사회 회장, 전주CCC나사렛 회장, 전북의대 총동창회 상임이사, 이웃사랑의사회 상임이사 등을 맡아 지역 사회에서도 활발한 행보를 이어오고 있다.

