청와대, 미 반도체관세…“‘불리하지 않은 대우’ 원칙따라 협의”

이규연 홍보소통수석이 18일 청와대 기자회견장에서 신임 정무수석 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스

청와대는 18일 도널드 트럼프 미 대통령이 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고령과 관련해 “(지난해 한미가 합의한) ‘불리하지 않은 대우’ 원칙에 따라 한국 기업에 미치는 영향이 최소화하도록 협의를 해나가겠다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 기자들과 만나 트럼프 행정부의 반도체 포고령과 관련한 입장을 묻는 질문에 “지난해 한미 양국이 관세협상 조인트 팩트시트(공동 설명자료)를 발표할 당시 반도체 부문에 대해 ‘주요국 대비 불리하지 않은 조건’을 한국에 적용한다는 점을 명시한 바 있다”고 며 이같이 말했다.

이어 최근 마무리된 미국과 대만의 반도체 합의사항을 면밀히 분석하겠다고 덧붙였다.

이 관계자는 “미국 측과 협의 과정에서 구체적인 사항을 지속해서 확인할 것”이라며 “업계와도 소통할 계획”이라고 말했다.

이와 관련, 청와대는 곧 산업통상부 등 관련 부처로부터 보고받고 기업들의 의견을 수렴하면서 미국과의 협상에 대비할 것으로 알려졌다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 14일(현지시간) 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고령에 서명했다.

또 쿠팡의 대규모 정보유출 사태에 대해 “쿠팡 사태는 전례 없는 규모의 개인 정보 유출로, 법령에 따라 관계기관의 조사가 진행 중인 사안“이라며 "한미 간 외교·통상 이슈로 확대 해석하는 것은 적절치 않다”고 말했다.

그러면서 “미 측에도 지속해 이런 입장을 설명해 나갈 계획”이라고 전했다.

이와 함께 청와대는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 각종 논란에 대해서는 ‘국회 인사청문회를 지켜보겠다’는 입장을 재확인했다.

이규연 홍보소통수석은 이날 “이 후보자가 청문회를 통해 국민의 눈높이에 맞는 답변을 하고, (의혹에 대해) 해명을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

