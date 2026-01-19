농진청, 최강 한파 농작물 ‘언 피해’ 예방·농업시설물 관리 철저 당부

농촌진흥청(청장 이승돈)은 19일 이번 주말까지 영하 10도 안팎의 최강 한파가 예보됨에 따라 농작물 동해(언 피해), 농업시설물 저온 피해에 철저히 대비하고, 농업인의 한랭질환 주의를 당부했다.

기상청에 따르면, 20일 이후 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지고, 일부 내륙과 산간 지역은 영하 10도 안팎의 강추위가 이어질 전망이다.

연말·연초 한파 이후, 비교적 포근한 날씨가 이어져 일부 작물은 생육 재개와 수분 함량이 증가한 상태라 한파가 지속될 경우, 언 피해 발생 위험이 크다. 또한, 토양이 녹았다가 다시 얼면서 서릿발 발생과 뿌리 들림 현상이 확대될 가능성도 있어 각별한 관리가 요구된다.

아울러 농업시설물 수도 배관의 결빙·파손 위험에 대비해 계량기·배관 보온 조치를 강화하고, 이상 여부를 수시로 확인해야 한다.

시설작물은 열풍기 등 난방기 작동 중 과열, 정전 등 비상 상황에 대비해 즉각 활용할 수 있는 고체연료를 확보한다. 보온커튼, 이중피복, 난방시설 등을 활용해 작물별 적정 최저온도를 유지하고, 낮 시간대 시설 내부 온도가 오르면 환기해 온도 편차를 줄인다.

노지 월동작물은 마늘·양파, 맥류 등 월동작물은 서릿발 발생과 뿌리 노출에 유의한다. 배수로 정비와 답압(흙 눌러주기) 작업을 실시하고, 필요시 비닐이나 부직포 등으로 덮어준다.

과수원에서는 나무의 중심 줄기와 주요 가지에서 언 피해가 없도록 조치한다. 줄기에 흰색 수성페인트를 칠했더라도 볏짚, 부직포, 보온 패드 등으로 감싸주면 갑작스러운 기온 변화로 인한 피해를 줄이는 데 도움이 된다.

축사 내부 보온 상태를 점검하고, 급수시설과 배관이 얼지 않도록 수시로 확인한다. 난방기와 전열기 사용 시에는 먼지 제거와 함께 누전·합선 여부를 점검하고, 화재 예방을 위해 누전차단기 작동 상태를 주기적으로 확인한다.

특히 고령 농업인은 가급적 야외 작업과 외출을 자제하고, 불가피한 외출 시 방한모, 장갑, 마스크 등 방한용품을 착용해 체온을 유지해야 한다.

농촌진흥청은 각 지방 농촌진흥기관과 협력해 지역별 기상 정보와 농작물 관리 요령을 지속해서 제공하고 있다. 한파 피해 발생 지역에서는 현장 전문 상담(컨설팅)을 추진해 추가 피해를 최소화할 계획이다.

농촌진흥청 재해대응과 채의석 과장은 “급격한 기온 저하로 시설작물 언 피해가 우려되므로, 생육 한계온도 유지, 보온 자재 활용, 환기·습도 관리에 소홀함이 없어야 한다”며 “기상청 예보와 농업기상재해 조기경보서비스를 참조해 농작물·농업시설물 관리에 각별하게 유의해 달라”고 당부했다.

이종호 기자

