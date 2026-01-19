말뿐인 ‘자산운용 생태계 조성’…체감없는 전북금융

전주 본사 둔 JB자산운용, 국민연금공단과 소통·혜택 없어 위탁운용사 전주 16개 사무소 운영중이지만, 지역 도움 미비

국민연금공단 기금운용본부 전경. 전북일보 DB.

국민연금공단(이사장 김성주)이 ‘자산운용 생태계 조성’을 명분으로 금융기관의 전북 이전책 마련을 추진하고 있지만, 헛구호에 그치고 있다는 지적이 나온다.

위탁운용사들의 단순 연락사무소 설치가 지역경제에 미치는 효과가 미미한데다, 이미 전북에 본사를 둔 업체조차 국민연금과의 협업 등 기대했던 체감효과를 누리지 못하고 있기 때문이다.

19일 전북특별자치도에 따르면 국민연금공단과 위·수탁 계약을 맺은 금융기관 424곳 중 전주에 연락사무소를 설치한 곳은 16곳에 불과한 것으로 파악됐다. 나머지 기관들은 대부분 해외 또는 수도권에 소재한 것으로 조사됐다. 또한 전주에 연락사무소를 둔 기관들도 대다수가 비상근 직원 1명만 등록한 상태였으며, 본사나 법인 주소를 전북으로 이전해 지방세를 납부하는 사례는 아직 확인되지 않았다.

전북지역 금융기관들도 의문부호를 제기했다. 전북에 본사를 두고 있음에도 국민연금과의 협업 기회나 소통 창구가 사실상 전무했다는 것이다.

전주에 본사를 둔 JB자산운용 한 관계자는 “국민연금과 거래를 하거나 연락 창구 등도 없는 것으로 알고 있다”며 “전주에 본사를 두고 있지만, 국민연금이 있어서 얻을 수 있는 혜택은 없었다”고 설명했다.

도내 금융권 관계자는 “초창기 국민연금이 옮겨왔을 때는 지역 금융기관과의 상생 사업이나 부동산 사업 등 여러 기대감이 컸지만, 지금까지 뚜렷한 결과물이 없다”고 토로했다.

국민연금의 정책 자체가 금융기관들의 이전 필요성을 약화시켰다는 지적도 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 최근 열린 자산운용사 간담회에서 “국민연금이 지역에 뿌리를 내리려면 금융생태계 조성이 필수적이다”고 밝혔다. 그러나 현재 국민연금은 국내에 소재하거나 전주에 연락사무소만 존재해도 위탁운용사 선정 과정에서 가점을 주는 것으로 확인됐는데, 1500조의 기금을 운용하는 국민연금이 금융기관의 실질적 이전을 이끌기보다는 운용업계 요구를 반영하는 수준에 머물고 있다는 평가도 나온다.

이는 1500조 기금 가운데 절반 이상(지난해 10월말 기준 719.9조원(50.4%))을 위탁운용사들이 운용하며 수수료를 확보하는 구조인 만큼, 정작 위탁을 맡기는 국민연금이 실질적 이전을 요구하지 못하고 있다는 비판으로도 이어진다.

국민연금공단 기금운용본부 관계자는 “글로벌 회사의 경우 본사가 이전한다는 것은 기대할 수 있는 부분은 아닌 것 같다”며 “최근 자산운용사들의 애로사항을 듣기 위해 처음으로 간담회를 진행한 만큼, 향후 발전 방향에 대해 지속적으로 이야기해 나갈 것”이라고 말했다.

김경수 기자

