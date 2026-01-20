완주·전주 통합 찬성단체, 안호영 의원 결단 촉구

“완주·전주 통합 위한 완주 국회의원, 군의원 대승적 결단” 민주당에 완주·전주 통합 당론 결정, 특별법 제정 등 요구

완주·전주 통합 찬성단체들이 20일 전주시청에서 기자회견을 열고 완주·전주 통합을 촉구하고 있다. 문민주 기자

완주·전주 통합 찬성단체들이 완주를 지역구로 둔 안호영 국회의원의 결단을 촉구하고 나섰다.

완주전주통합추진연합회, 완주역사복원추진위원회, 완주전주상생발전네트워크 등은 20일 전주시청에서 기자회견을 열고 “정부가 광역 행정통합을 전폭적으로 지원하는 이번이 마지막 기회”라며 완주 국회의원, 군의원들의 대승적 결단을 요구했다.

이들은 “완주·전주 통합의 열쇠를 쥐고 있는 안호영 국회의원이 완주·전주 통합의 결단을 신속히 내려주길 바란다”며 “안 의원이 완주·전주 통합을 선언하고 이를 적극적으로 추진한다면 180만 전북도민들은 그 용기를 크게 지지할 것”이라고 밝혔다.

이어 “완주군의원들도 행정통합 대세에 맞춰 완주군의 발전과 후손들의 미래를 위한 대승적 결단을 내려줄 것을 촉구한다”고 덧붙였다.

이들은 더불어민주당에 완주·전주 통합 당론 결정, 특별법 제정 등을 요구했다. 완주의 안호영 국회의원과 전주의 정동영·김윤덕·이성윤 국회의원 간 완주·전주 통합 결의, 후속 방안 마련도 촉구했다.

또 이재명 대통령의 타운홀미팅을 언급하며 “완주·전주 통합시를 3특 체제의 중추도시로 인정하고 통합 특별시에 준하는 재정 지원과 공공기관 이전 시 우대 조치를 약속해 달라”고 밝혔다.

