전주고 ‘칠송회’ 윤강호 회장 취임

전주고 70대 기수 모임인 칠송회 회장 이‧취임식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /칠송회

전주고등학교 70대 기수 모임인 칠송회 회장 이‧취임식이 지난 19일 전주시 중화산동 연가에서 열렸다.

이날 행사에는 칠송회 회원들이 참석해 그동안 모임을 이끌어온 이임 회장의 노고에 감사를 전하고, 새출발을 알리는 뜻깊은 시간을 가졌다.

신임 윤강호 회장은 취임사를 통해 “칠송회는 전주고 동문 간의 우정과 신뢰를 바탕으로 이어져 온 소중한 공동체”라며 “앞으로 회원 간 소통과 화합을 더욱 강화하고, 서로에게 힘이 되는 칠송회를 만들어 가겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “선배님들이 다져온 전통을 존중하며, 젊은 에너지와 새로운 아이디어로 모임에 활력을 불어넣겠다”고 덧붙였다.

강정원 기자

