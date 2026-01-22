군산문화관광재단 대표이사 후보자 자진사퇴

(재)군산문화광재단 대표이사 후보자가 후보직을 자진사퇴했다.

22일 시에 따르면 재단 대표이사 후보자 검증을 위한 인사청문 중 인사청문특별위원회는 후보자가 제출한 검증 자료 외 추가 자료에 대해 확인한 결과, 대표이사 후보자로서 적합하지 않은 부분을 확인했다.

앞서 시의회 인사청문특별위원회는 재단 대표이사 후보자에 대해 ‘적합’ 의견의 경과보고서를 채택한 바 있다.

다만 당시 후보자가 재직하던 기관에서 결격사유로 우려될 만한 추가 확인이 필요하다는 전제 조건을 달았던 것으로 알려졌다.

집행부와 후보자는 군산시의회 인사청문특별위원회의 판단과 의견을 수용했고, 후보자는 결국 자진사퇴서를 제출했다.

이에 따라 재단과 시는 후보자의 자진 사퇴서를 접수하고, 대표이사 선임 절차를 재검토하기로 했다.​

군산=이환규 기자

