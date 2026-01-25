전북민주진보교육감 후보에 노병섭·천호성 등록

전북교육개혁위, 검증 절차 돌입 후 단일 후보 선출

전북교육감 선거를 앞두고 관심이 집중됐던 전북민주진보교육감 후보 등록에 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표와 천호성 전주교대 교수가 도전장을 내밀었다.

25일 전북교육개혁위원회에 따르면 지난 19일부터 25일까지 민주진보교육감 후보를 모집한 결과 노병섭·천호성 후보가 등록했다. 이들은 모두 이날 오후 후보 등록에 참여했다.

앞서 전북교육개혁위원회는 “2026년 지방선거에 전북민주진보교육감 후보를 선출해 출마시키고자 한다. 후보자 모집공고를 하니 입후보 해주시기 바란다”며 공고문을 냈다.

이날 후보 등록이 완료됨에 따라 전북교육개혁위원회는 검증위원회를 구성해 두 후보에 대한 검증에 들어갈 계획이다. 이후 3월중 전북교육개혁위원회 대표자 회의에서 후보 선출방법과 일정을 확정해 단일 후보를 선출할 방침이다.

하지만 이러한 민주진보 후보 추대 움직임이 특정 진영에 편향됐다는 비판은 여전하다. 이들의 후보검증을 위한 정책 질의서를 보면 민선 1·2·3기 김승환 교육감과 민선 4기 서거석 교육감에 대한 △긍정적인 면 △부정적인 면 △종합평가를 게재하도록 했고, ‘서거석 교육감 시절 모 교원단체와 맺은 단체협약을 무시하면서 갈등이 깊었다. 만약 후보께서 당시 교육감이었다면 이 문제를 어떻게 처리하셨겠냐’고 묻는 문항 등에 답하도록 했다.

