전주시 “글로벌 마이스 도시 도약”

제1회 전주 마이스 데이…마이스산업 활성화 모색 전문가들 전주만의 유니크베뉴 발굴 등 방향 제시

27일 전주 라한호텔에서 열린 ‘제1회 전주 마이스 데이’에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. /전주시

전주시가 전주컨벤션센터 건립을 계기로 마이스산업을 집중 육성한다.

전주시는 27일 전주 라한호텔에서 ‘제1회 전주 마이스 데이’를 열고 마이스산업 활성화 전략을 모색했다.

이날 행사는 전주컨벤션센터 소개, 업무협약, 마이스 포럼 등의 순으로 진행했다.

전주시는 이 자리에서 한국전시산업진흥회, 한국MICE협회, 한국PCO협회와 마이스산업 활성화를 위한 업무협약을 맺고 기관 간 협력을 약속했다.

이어진 포럼에서는 2028년 준공 예정인 전주컨벤션센터 등 마이스 복합단지를 중심으로 한 마이스산업 활성화 방향에 대해 논의했다.

이상열 고양국제박람회재단 컨벤션뷰로 본부장은 ‘마이스 목적지로서 전주의 목적지 마케팅 전략’을 주제로 기조강연을 했다. 이형주 VM컨설팅 대표와 김소연 수원컨벤션센터 컨벤션뷰로 팀장은 각각 ‘컨벤션센터는 어떻게 지역 커뮤니티의 중심이 되는가’, ‘도시 안의 협력이 국제회의를 만든다’를 주제로 발표했다.

이형주 대표는 주제발표를 통해 ‘베뉴 마케팅’을 제안했다. 이 대표는 컨벤션센터와 유니트베뉴의 결합을 강조하며 전주만의 유니크베뉴 발굴을 요구했다. 유니크베뉴는 컨벤션센터, 호텔 등 전통적인 마이스시설이 아닌 해당 지역의 매력을 느낄 수 있는 독특한 행사 장소를 의미한다.

또 그는 컨벤션센터와 로컬 산업을 연계한 로컬 비즈니스 투어 패키지, 컨벤션센터와 로컬 주민 참여를 기반으로 한 지역 체험 프로그램을 아이디어로 제시했다.

우범기 전주시장은 “이번 행사는 전주 마이스산업이 나아가야 할 방향에 대해 고민할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로 전주컨벤션센터를 중심으로 지역 산업과 문화, 역사, 관광 인프라를 연계한 전주형 특화 마이스 브랜드를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 전주컨벤션센터는 2028년 말까지 전주종합경기장 부지에 약 3000억 원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립한다. 이곳에는 1만㎡ 규모 전시장과 2000명 이상 수용 가능한 대회의실, 22실 규모 중소회의실 등을 갖춘다. 건물 외부에는 1만㎡ 규모 다목적 광장을 조성한다.

전주컨벤션센터 인근에는 필수 지원시설인 호텔(4성급), 판매시설도 들어선다. 호텔, 판매시설의 경우 현재 실시설계가 진행 중이다.

이 밖에 문화시설인 전주시립미술관과 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관, 창업시설인 전주 덕진권역 도시재생 거점시설(G-타운), 교육시설인 전북교육청 미래교육캠퍼스도 자리한다.

