전북연구원 “도정 싱크탱크 기능 강화”

부원장 신설 포함 조직 개편 등 6대 분야 21개 과제 도정·시군·의회 연계 확대해 ‘실행형 싱크탱크’ 전환

28일 전북특별자치도청에서 최백렬 전북연구원장이 ‘2026년 기관 혁신안’을 발표하고 있다. /전북도

최근 집행부를 감시하는 의회로부터 조직 기강 해이 등의 지적을 받은 전북연구원이 조직 개편과 성과 중심 평가 등 내실을 다지는 혁신안을 내놓으며 전면적인 쇄신 작업에 나섰다.

전북연구원(원장 최백렬)은 28일 전북특별자치도청에서 언론브리핑을 갖고 조직 개편, 성과 중심 평가체계 강화, 전북형 정책 DB 구축 등을 핵심으로 한 ‘2026년 기관 혁신안’을 공개했다.

연구의 정책 영향력을 높이고 도정은 물론 시·군, 도의회와의 연계를 강화해 실질적인 정책 싱크탱크 역할을 수행하겠다는 구상이다.

혁신안과 관련해 최 원장은 “연구원의 역할을 단순한 연구 수행기관에서 도정과 현장을 연결하는 실행형 정책 싱크탱크로 전환하기 위한 것”이라며 “연구 성과가 실제 정책과 제도로 이어질 수 있도록 책임 있는 연구체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

앞서 전북특별자치도의회는 지난달 23일 최 원장에 대한 인사청문회를 열었을 당시, 전임 원장의 중도 사직으로 기관장 공백이 약 4개월간 이어졌다고 지적했다. 또 외부 활동과 관련한 조직 기강 해이와 관리 공백 문제를 언급하며 연구원 운영 전반에 대한 개선을 요구한 바 있다.

이러한 상황에서 전북연구원은 혁신안을 통해 시·군, 의회 협력 강화 및 도민 소통, 연구기반 혁신, 연구역량 혁신, 지역혁신 생태계 조성, 도정 연구 확대, 정책반영 성과 제고 등 6개 분야, 21개 과제를 수립했다.

전북연구원은 우선 도민 정책제안 플랫폼을 고도화하고, 정책브리프와 지역 순회 정책라운드 포럼을 확대해 도민 소통을 상시화한다. 시·군 정책간담회는 국가예산이나 공모사업 중심으로 재편하고 도의회와는 공동연구와 정책건의서 도출을 강화한다.

성과평가 역시 대폭 손질된다. 실적평가금 지급 기준을 기존 최대 125%에서 개선된 안은 150%로 확대해 성과 중심 보상체계를 강화한다.

급변하는 AI 시대를 맞아 정책 기획의 기초 인프라로 전북형 정책 DB 구축도 추진한다. 1단계로 청년 규모, 이동, 정착 요인 등을 통합한 DB를 구축하고 향후 인구, 경제 분야로 확대할 계획이다.

연구자의 역량 강화를 위해 AI·데이터 문해 교육을 정례화하고, 입사 5년 이하 저연차 연구자를 대상으로 한 우수과제 포상 제도도 신설한다. 시·군 이해도를 높이기 위한 현장리서치 TF도 운영된다.

도정 대응력 강화를 위해 정책·현안 과제를 지난해 48건에서 올해 70건으로 확대하고 도청 실·국과 연구원 간 분기별 정책협의를 정례화한다. 연구 과정 중 중간 결과를 실·국과 의무적으로 공유하고 연구 종료 후에는 3년간 성과관리 시스템을 통해 정책 반영 여부를 점검한다.

또 기능 중심의 조직 개편을 추진한다. 정책 영향력 강화를 목표로 유사 기능을 통합해 조직을 슬림화하고, 겸직을 최소화해 책임성을 높인다. 프로젝트형·융합 연구가 가능하도록 유연한 조직 운영도 병행한다.

이성재 전북연구원 기획조정실장은 “조직개편은 직제상에 1본부 5실 3센터로 돼 있는데 기존 본부장 대신 부원장이 신설된다”며 “기획조정실과 운영지원실을 통합하고 겸직 최소화 등에 관한 내용은 초안이 정해져 있고 의견 수렴 과정 중이다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지