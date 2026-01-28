전북도, 글로벌 금융그룹과 미래산업 ‘맞손’

BNP파리바 그룹 협력 본격화 신재생·AI·바이오 등 5대 핵심산업 금융지원

28일 전북특별자치도 서울 중앙협력본부에서 김관영 지사는 BNP파리바 관계자들과 전략적 파트너십을 맺기 위해 대화를 나누고 있다. /전북도

전북특별자치도가 글로벌 금융그룹 BNP파리바와 전략적 파트너십을 맺으며 지역 산업 경쟁력 강화에 본격 나섰다.

전북자치도는 28일 서울 중앙협력본부에서 BNP파리바와 도내 인프라 개발 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

BNP파리바가 국내에서 지방자치단체와 맺는 첫 번째 협약이라고 전북도는 설명했다.

이날 협약식에는 김관영 지사를 비롯해 BNP파리바 관계자들이 참석했으며, 양측은 협약 체결 이후 협력 방안과 추진 일정에 대해 의견을 나눴다.

도에 따르면 BNP파리바는 1848년 국립 파리은행으로 시작해, 2000년 민영화를 거치며 민간 글로벌 금융그룹으로 재편된 이후 세계 금융시장에서 핵심적인 재정 투자자 역할을 해왔다.

이번 협약을 통해 전북의 5대 미래 성장동력 분야에서 글로벌 금융 역량을 결합하게 됐다. 양 기관은 신재생에너지(태양광·풍력·수소), K-Culture 산업 인프라 조성, 바이오 소부장산업, 첨단 AI 모빌리티 및 피지컬AI산업, 디지털금융산업 등 5개 분야에서 공조하기로 했다.

도는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 인허가 등 행정적 지원을 전담한다. BNP파리바는 각 분야 추진 사업의 파이낸싱 제공과 주관을 맡아 사업이 성공적으로 수행될 수 있도록 지원한다.

유럽을 대표하는 글로벌 금융그룹과의 이번 협력은 새만금 개발사업에도 새로운 동력을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. BNP파리바는 세계 최대 수준의 신재생에너지 투자 실적을 보유한 금융그룹으로 인프라와 ESG, 기술혁신 기업에 대한 장기 투자 비중을 지속적으로 확대해 왔다.

특히 국내에서만 40여 개 이상의 태양광 프로젝트(1.6GWh)에 투자한 바 있으며, 수소 프로젝트에도 참여하는 등 친환경 에너지 분야에서 활발한 행보를 이어가고 있다. 올해 이후에도 관련 투자를 더욱 확대할 계획이어서 전북이 역점을 두고 추진 중인 새만금 신재생에너지 사업에 실질적인 도움이 될 전망이다.

협력의 범위는 에너지 분야에만 국한되지 않는다. 도가 미래 먹거리로 집중 육성하고 있는 AI 모빌리티, 바이오헬스 등 첨단산업 분야에서도 글로벌 수준의 금융 자문과 투자 연계 기회가 열릴 것으로 보인다.

양 기관은 프로젝트의 설계·개발·시행 전 과정에서 파트너 관계를 유지하고, 정기적인 미팅과 정보 교류를 통해 실질적인 협력 성과를 창출해 나갈 계획이다. 필요한 경우에는 실무자 중심의 실무협의회를 구성해 개별 사업별로 구체적인 추진 방안을 마련하기로 했다.

도는 그동안 산업 구조 고도화와 투자 환경 개선을 목표로 국내외 기업 및 금융기관과의 협력 네트워크를 꾸준히 확장해 왔다. 이번 협약은 이러한 노력의 결실로, 글로벌 금융기관과의 협력 사례를 지속 확대하고 전북의 산업·인프라 경쟁력을 국제 무대에 알리는 계기로 삼겠다는 구상이다.

김 지사는 “이번 협약은 도내 주요 인프라 사업과 관련해 글로벌 금융기관과의 협력 창구를 마련했다는데 큰 의미가 있다”며 “새만금을 비롯한 전북의 미래산업이 글로벌 무대에서 당당히 경쟁력을 갖출 수 있도록 전략적 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, BNP파리바는 프랑스 파리에 본사를 둔 글로벌 금융그룹으로 전 세계 60여 개국에서 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.

1976년 한국 법인을 설립한 이래 은행·증권·보험 등 여러 금융 분야에서 활발히 활동해 왔으며 최근에는 교보악사자산운용의 지분을 인수하며 국내 자산운용 시장에서의 입지를 한층 강화했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지