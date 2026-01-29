이원택 “농식품부 전북 이전해야”…공공기관 최우선 배치 요구

도지사 출마 후 공공기관 이전 구상 공개 “전북·새만금, 제2차 이전 최우선 권역으로”

29일 전북특별자치도의회에서 이원택 의원이 기자회견을 하고 있다,/사진=이원택 의원실

전북특별자치도지사 출마를 선언한 이원택 더불어민주당 국회의원(군산·김제·부안)이 29일 농림축산식품부를 전북특별자치도로 최우선 이전 배치해 줄 것을 정부에 공식 요구했다.

이 의원은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 김경수 국가균형발전위원장을 향해 “전북 없이 국가균형발전도, 대한민국의 미래도 없다”며 “전북 특화 기능과 연관된 공공기관을 최우선으로 배치해 달라”고 했다.

이 의원은 농림축산식품부를 비롯해 농협중앙회, 중소기업은행, 한국에너지기술평가원, 한국철도기술연구원, 지역문화진흥원 등 50여 개 공공기관의 전북 이전을 제안하며, 이는 단순한 지역 안배가 아닌 국가 전략 차원의 선택이라고 강조했다.

그는 정부가 ‘5극 3특’ 균형성장 체계를 추진하고 있음에도 불구하고, 초광역 통합 지역에 대한 대규모 재정 지원과 공공기관 이전 논의 과정에서 전북의 역할과 몫은 여전히 불분명하다고 지적했다.

이 의원은 “새만금과 농생명수도, 재생에너지라는 국가적 자산을 동시에 갖춘 전북은 재생에너지·물류·농생명·식품·관광·피지컬 AI가 한 공간에서 결합 가능한 유일한 국책 무대”라며 “5개 초광역권을 연결하고 세계로 나아가는 전진기지는 전북과 새만금이 돼야 한다”고 말했다.

구체적으로 재생에너지와 에너지 신산업 육성을 위해 한국에너지기술평가원과 한국환경공단, 한국지역난방공사, 한국철도기술연구원 이전과 함께 한국피지컬 AI 연구원 설립, 피지컬 AI 실증센터 구축, JIST와 에너지대학원 설립을 제안했다.

농생명 분야에서는 농림축산식품부와 농협중앙회, 한국마사회, 한식진흥원, 한국동물약품기술연구원 등의 이전 필요성을 제기했으며, 전주 금융중심지 조성을 위해 한국투자공사와 중소기업은행, 공제회 이전도 함께 요구했다.

이 의원은 “전북이 살아야 대한민국 균형발전이 완성된다”며 “제2차 공공기관 이전 기본계획에서 전북특별자치도를 명시적 최우선 이전 권역으로 설정해야 한다”고 강조했다.

