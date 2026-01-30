이원택 의원, 농식품부 전남 이전 시도에 “정치생명 걸고 막겠다”

긴급 호소문 통해 강력 반발...전북 이전 당론 채택 민관정 연석회의 제안

이원택 의원 페이스북 갈무리.

전북도지사 선거에 출마하는 더불어민주당 이원택 의원(군산·김제·부안을)이 광주·전남의 농림축산식품부 유치 시도에 강력 반발하고 나섰다.

이 의원은 30일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 긴급 호소문을 통해 “광주전남이 농식품부 이전 시도에 나섰다. 결코 용납할 수 없다”며 “정치생명을 걸고서라도 농식품부 탈취 시도를 막아내겠다”고 밝혔다.

이 의원은 호소문에서 “광주전남에서는 인공태양을 가져간 것도 모자라서 농림축산식품부 탈취 시도까지 서슴치 않고 있다”며 “여기에 충남까지 가세를 하고 있다”고 지적했다.

이 의원은 “전북은 명실공히 농생명수도”라며 “오래 전부터 한반도의 식량생산기지였고, 현재도 농림축산식품 관련 기관들이 밀집해 있는 대한민국의 농생명수도”라고 강조했다.

그러면서 “농림축산식품부 이전 시도 저지 및 농식품부의 전북 이전유치 당론 채택을 위한 도당과 전북자치도, 그리고 시민사회가 함께 하는 민관정 연석회의”를 제안했다.

또한 이재명 대통령과 김민석 총리에게도 “전북은 이제 더 이상 빼앗길 것이 없다”며 “지방주도성장이라는 국정기조 구현을 위해서도 농식품부 이전 지역은 전북이 유일무이한 선택지가 되어야 한다”고 호소했다.

이 의원은 “빠른 시일 내에 당 지도부, 그리고 김경수 지방시대위원장과 국토부장관을 만나 전북도민의 간절한 목소리를 전달할 것”이라고 밝혔다.

앞서 전남도의회는 지난해 10월 이재태 의원(더불어민주당·나주3) 대표발의로 ‘농업 회생 및 균형발전을 위한 농림축산식품부 전남 이전 촉구 건의안’을 통과시킨 바 있다. 당시 건의안은 전남이 전국 최대 농업 지역이며, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농어촌공사 등 농정 핵심 기관들이 이미 집적돼 있다는 점을 근거로 제시했다.

농림축산식품부 이전을 둘러싸고 호남권 내 지역 간 경쟁이 본격화되면서 향후 귀추가 주목된다.

육경근 기자

