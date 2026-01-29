KB금융타운, ‘김성주 이사장’ 노력 빛났다

KB 양종희 회장, 김성주 이사장과 면담 후 금융타운 결정 김 이사장, 각 금융사 대표들 직접 만나 전북 이전 촉구 중

김성주 국민연금공단 이사장. 사진=국민연금공단

KB금융그룹이 전북혁신도시에 ‘KB금융타운’ 조성을 결정한 배경에 김성주 국민연금공단 이사장의 지속적인 설득과 물밑 노력이 작용했다는 평가가 나오고 있다.

29일 금융권에 따르면 KB금융지주 양종희 회장은 지난주 직접 국민연금공단 본사를 찾아 김 이사장과 별도 면담을 진행한 뒤, 금융타운 조성 방침을 정한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 금융타운에 배치될 인력 규모 역시 기존 70~80여명 수준에서 약 250명까지 확대하는 방안이 검토됐던 것으로 전해졌다.

해당 면담에서는 국민연금 기금 운용과 금융지주의 지역 협력 방안 등 여러 사안이 폭넓게 논의됐으며, 기금 운용 과정에서의 협력 가능성도 함께 거론된 것으로 알려졌다. 이러한 논의가 금융타운 조성 규모 확대 검토에 일정 부분 영향을 미쳤다는 분석도 나온다.

특히 두 사람은 김 이사장이 추진 중인 금융중심지 정책에 대해 양 회장과 일정 부분 공감대를 형성했다는 관측도 제기된다.

KB증권 관계자는 “KB금융타운 구상은 김성주 이사장의 첫 임기 때부터 검토돼 왔던 사안”이라며 “지난주 양종희 회장이 전주를 찾았을 당시 금융타운 조성의 윤곽이 보다 구체화된 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “현재로서는 부지 위치나 운영 방식 등 세부 사항은 정해진 것이 없다”며 “금융타운은 은행, 증권, 보험, 캐피탈, 파이낸스 등 KB금융 계열사가 한 건물에서 운영되는 형태를 의미한다”고 설명했다.

또한 김 이사장은 취임 이후 주요 금융지주 회장과 금융권 대표들을 직접 만나 전북 지역 이전과 혁신도시 정착 필요성을 지속적으로 강조해 온 것으로 파악됐다.

김성주 이사장은 전북일보와의 통화에서 “취임한 지 한 달 남짓 됐는데 숨가쁘게 돌아간 것 같다”며 “조금씩 좋은 소식들이 들리고 있다”고 말했다. 이어 “KB금융타운은 이전부터 논의돼 온 사안으로, 이번에는 국민연금이 보다 강한 의지를 가지고 추진했다”며 “다른 금융기관 이전도 단계적으로 하나씩 풀어가겠다”고 강조했다.

김경수 기자

