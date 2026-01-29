KB금융타운에 금융중심지 지정 신청까지…제3금융중심지 ‘급물살’

표류됐던 ‘제3금융중심지 지정 신청서’ 조만간 금융위원회에 제출 전북 혁신도시 KB금융타운 조성에 李 대통령 “감사합니다” 화답

전북특별자치도의 제3금융중심지 조성이 본격화되고 있다. 전북도가 일정이 미뤄지며 표류됐던 ‘제3 금융중심지 지정 신청서’를 조만간 금융위원회에 공식 제출할 예정이기 때문이다.

29일 본지 취재를 종합하면 전북도가 이날 금융위원회와 사전 협의를 마무리하고 제3금융중심지 지정 신청서를 공문으로 제출할 계획이다. 금융중심지 지정은 ‘금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률’에 따라 금융위원회와 협의 후 신청하도록 돼있다. 당초 지난해 말 신청을 목표로 했으나, 금융위원회가 개발계획의 구체성과 실행 구조 보완을 요구하면서 제출 시점이 늦춰졌다.

여기에 KB금융그룹이 전날 전북혁신도시에 주요 계열사를 모은 ‘KB금융타운’을 조성하겠다고 발표하면서 지역 금융허브 구축에 탄력이 붙을 전망이다.

KB금융타운에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB자산운용 등 주요 계열사가 입점한다. 기존 임직원 150여명을 포함해 추가로 100여명이 상주하며 총 250여명이 근무하게 된다.

특히 KB자산운용 전주사무소는 종합자산운용사 중 전북혁신도시에 사무소를 개설한 첫 사례로, 전북의 자산운용 특화 금융생태계 조성에 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

이번 KB금융의 결정은 전북도가 추진 중인 제3금융중심지 지정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

전북도는 전북혁신도시와 만성지구 일대 3.59㎢를 중심업무지구, 지원업무지구, 배후주거지구로 나눠 자산운용·농생명·기후에너지 특화 금융중심지를 조성한다는 구상이다.

금융중심지로 지정되면 법인세와 소득세를 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면받는 세제 혜택과 함께 금융기관 유치 및 신규 채용 보조금 등이 지원된다.

전북의 제3금융중심지 지정 추진은 10년 가까이 이어져 왔다. 2015년 국민연금공단 기금운용본부가 전북혁신도시로 이전한 이후 문재인 정부와 윤석열 정부에서 번번이 무산됐으나, 이번 정부 들어 다시 동력을 얻고 있다.

이재명 대통령은 KB금융의 금융타운 조성 소식을 자신의 SNS에 공유하며 “국가균형발전에 조금 더 힘을 냅시다. KB그룹에 감사합니다”라고 화답했다.

전북도는 KB금융의 투자 결정을 계기로 한국투자공사 등 추가 금융기관 유치에도 속도를 낼 방침이다.

