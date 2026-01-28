‘강제가족 이주 요구’···국민연금 노조 “주말 통근버스 운행중단 논의 중단하라”

국민연금공단 노조가 정부의 주말 통근버스 운행 중단 논의에 반발하고 나섰다.

28일 민주노총 공공운수노조 국민연금지부는 이날 성명문을 발표하고 “주말 통근버스 운행 중단 논의를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

노조는 “정부는 최근 지방 균형발전을 저해한다는 이유로 혁신도시 이전공공기관의 주말 출퇴근 버스(지방-서울간) 운행을 문제삼으며, 사실상 운행중단을 강요하고 있다”며 “이는 혁신도시와 현장의 실태와 국민연금공단의 근무특성을 전혀 고려하지 않은 일방적이고 탁상공론적인 조치이다. 순환근무 구조상 전 직원이 장기적으로 피해를 볼 수밖에 없는 결정이다”고 주장했다.

그러면서 “국민연금공단은 본부만 있는 단일사업장이 아니라 전국 7개 지역본부, 112개 지사와 상담센터를 운영하는 광역 네트워크 조직이다”며 “본부 1354명 외에 전국 현장 6127명이 순환보직으로 운영되며, 현장경험과 정책수립을 연계하기 위해 1~2년 단기근무가 필수적이다. 이러한 구조적 특성을 무시한 채 주말 통근버스 운영을 일괄 중단하는 것은 공공기관 운영에 대한 과도한 개입이자 사실상의 ‘강제 가족이주’ 요구와 다름없다”고 주장했다.

노조는 “혁신도시는 주거·교통·교육·의료 등 전반적인 정주인프라가 부족해 ‘미완성 도시’로 남아있다”며 “단기근무자를 위해 온 가족이 주거터전을 옮기는 것은 가족생계와 교육권을 침해하는 비현실적 강요이며, 공단 노동자들은 주민등록 이전이 아니더라도 주5일 생활인구로서 지역에 실질적으로 기여하고 있으며, 지역인재 채용과 생산품 구매 등 노력을 기울이고 있다”고 주장했다.

또한 “주말 출퇴근 버스 운행 중단 논의를 즉각 중지하고, 정주여건 개선에 대한 정부의 구체적 일정과 이행계획을 제시하라”고 촉구했다.

한편 전북혁신도시 이전 공공기관 수도권행 주말 셔틀버스 운행은 국민연금공단, 한국전기안전공사, 지방자치인재개발원 3곳이 운영 중이며, LX한국국토정보공사, 농촌진흥청 등 타 기관들은 2023년을 기점으로 모두 중단했다.

