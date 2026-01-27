전북자치도, 800MW급 서남권 해상풍력 ‘공공 사업시행자’ 선정 착수

부안 인근해역 800MW급 해상풍력 사업시행자 8월 선정 대표사는 ‘공기업’, 참여사 “참여제한 없어” 공공투자 방식

전북 서남권 해상풍력단지 조감도 /전북도

전북특별자치도가 ‘서남권 해상풍력 2.4GW 조성사업’의 핵심인 800MW급 공공 사업시행자 선정에 본격 착수한다.

27일 전북자치도에 따르면 부안 인근 해역 약 126㎢를 대상으로 하는 800MW급 해상풍력 발전사업의 시행자 모집을 위해 29일 도청 대회의실에서 사전 설명회를 개최한다.

이번 설명회는 유관 기관과 기업들을 대상으로 구체적인 공모 지침을 안내하고 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

해당 구역은 지난해 2월 기후에너지환경부로부터 ‘신재생에너지 집적화단지’로 승인받은 확산단지1(1GW) 내 사업 부지다.

전북도가 역점 사업으로 추진 중인 ‘서남권 해상풍력 프로젝트’의 일환으로 향후 지역경제 활성화와 에너지 산업 기반 구축의 핵심 동력이 될 전망이다.

도는 이번 설명회에서 사업 및 운영 기간, 참여 자격과 조건, 선정 절차 및 향후 일정 등 전반적인 로드맵을 공유한다. 이후 수렴된 의견을 바탕으로 2월 초 공고를 내고 본격적인 사업자 선정 절차를 밟을 계획이다.

특히 이번 공모는 공공투자 방식의 발전단지임 점을 고려해 대표사를 ‘공공기관’으로 하기로 했다. 다만 참여사의 경우 국내외 민간기업 및 공기업의 제한 없는 참여를 허용해 단독 또는 컨소시엄 형태로 개방할 방침이다.

도는 선정 과정에서 발전단지 조성 역량, 국가 및 지역경제 기여도, 주민 수용성 확보 방안, 산업 인프라 구축 전략 등을 종합적으로 평가할 계획이다.

그동안 서남권 해상풍력 사업은 지난해 2월 고창 200MW와 부안 800MW를 포함한 ‘확산단지1(1GW)’이 신재생에너지 집적화단지로 추가 지정되며 사업의 법적 기반이 마련됐다.

이후 지난해 10월부터 기후에너지환경부 및 한국에너지공단과 공공 공모지침서 작성을 위한 협의를 이어왔으며 이달 초 최종 협의를 마무리 지었다.

양선화 도 미래첨단산업국장은 “이번 사업은 청정에너지 산업의 미래를 이끌 핵심 사업”이라며 “확산단지2(1GW) 역시 집적화단지 지정이 진행 중인 만큼 민간 부문 발전사업자를 선정해 전체 단지를 적기에 조성하겠다”고 말했다.

한편 지난해 전국 최초로 공모를 진행한 고창 200MW 부문은 서남권윈드파워㈜ 컨소시엄을 최종 사업자로 선정했으며 현재 발전사업 허가 신청을 마친 바 있다.

김영호 기자

