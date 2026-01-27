[사설] 전북, 피지컬 AI 제조 거점 확고히 하자

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 26일 전북대에서 열린 ‘피지컬 인공지능(AI) 사전검증사업’ 성과를 확인하고 사업참여 관계자들과 제조혁신 확산 방안과 지역 인공지능 전환 (AX) 사업 추진 전략을 논의했다. 이번 방문은 인력난과 지방 소멸 등 어려움을 겪는 지역산업을 피지컬 AI를 통한 제조혁신으로 극복하기 위한 행보여서 의미가 크다. 전북대 피지컬 AI 실증랩은 다양한 생산 시나리오와 기술 검증이 실시간으로 이뤄지고 동시에 협업운용 실증도 이뤄져 고무적이다. 제조업이나 AI산업 등에서 한발 늦은 전북이 국가 차원에서 역점을 두고 추진하는 피지컬 AI 제조혁신 거점으로 거듭났으면 한다.

피지컬 AI 기반 제조혁신을 위한 사전검증사업은 과기정통부가 지난해 229억 원의 추경예산을 확보해 지역AX 사업으로 연계하기 위해 마련한 것이다. 이 사업에는 전북대를 주관기관으로 한국과학기술원(KAIST), 성균관대, 캠틱, DH오토리드, 동해금속, 대승정밀 등이 참여했다. 전북대(제조)와 KAIST(물류) 실증랩을 구축해 공정·장비와 데이터를 현장에 적용할 가능성을 검증하고 자동차 분야 3개 기업 공정에 피지컬AI 기반의 자율주행 이동로봇(AMR) 물류 자동화, 머신텐딩 자동화, 다품종 대응 유연생산 체계 적용을 목표로 하고 있다. 이번 사업에서 자동차 주요부품 기업인 DH오토리드(스티어링휠), 대승정밀(전동브레이크), 동해금속(자동차 차체)의 주요 공정에 피지컬 AI 기술을 적용한 결과, 사전검증 단계에서도 생산성, 품질, 공정 효율 등 주요 지표도 개선되는 것으로 나타났다. 기존 수동 중심의 공정을 개선하고 공정 편차 감소와 작업 효율 향상을 확인한 것이다. 제조생산 공장에 특화된 피지컬 AI 기반 이종 로봇 협업지능 소프트웨어 플랫폼 개발을 핵심으로 무인공장(다크팩토리) 구현을 최종 목표로 하고 있다.

전북대 실증랩은 피지컬 AI 현장 실증 기반을 구축한 첫 플랫폼으로, 사업의 기술적 마중물이자 오픈 실증 생태계 거점으로 기대를 모으고 있다. 피지컬 AI는 관련 기업과 연구인프라, 전문 인력이 함께 갖춰져야 가능하다. 이번 사전검증사업 성과를 기반으로 전북이 피지컬 AI를 선도하는 첨단산업의 거점으로 확고히 자리 잡기를 기대한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지