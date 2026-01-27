[사설] 전주 올림픽 유치 실현 가능한 꿈이다

2036 전주하계올림픽 유치의 경제성이 있는 것으로 나타났고 특히 대국민 인식조사에서도 찬성여론이 80%를 넘어섰다. 신기루 같아 보였던 꿈이 아닌 현실이 될 수 있다는 얘기다. 핀잔에 가까운 냉소적 태도를 일소하고 도민은 물론, 국민의 에너지를 하나로 모아 범정부적 차원의 지원만 뒷받침된다면 얼마든 실현 가능하다는 게 확인됐다. ‘2036 전주하계올림픽 유치 사전타당성조사 용역’ 최종보고회에서 발표된 한국스포츠과학원의 용역 결과, 비용대비 편익(B/C)이 1.03으로 나타났다. 하계올림픽이 국가적 투자 가치가 충분한 국제 스포츠 프로젝트라는게 구체적이고 객관적인 수치로 확인됐다는 의미가 있다. 지난해 2월 국내 후보지 경쟁에서 전북과 경합했던 서울시가 2024년과 2036 하계올림픽을 겨냥해 사전타당성 조사를 했을 때의 B/C값과 같다. 실로 놀라운 수치다. 그동안 전북에서 올림픽을 유치하는 것은 허망한 꿈이라는 냉소적 시각이 다분히 있었던게 사실이다. 하지만 경기장 신축을 최소화하고 기존의 체육시설을 개·보수해 활용하는 한편, 임시 시설을 설치한다면 충분히 승산이 있음이 확인됐다. 비용편익 분석보다 더 두드러진 것은 대국민 인식 조사 결과 82.7%가 대회 유치에 찬성 의사를 보였다는 점이다. 전북권 조사 찬성율 87.6% 보다는 낮은 수치이나 타 시도에서도 전북의 올림픽 유치 문제에 대해 긍정적 여론이 압도적 이라는 결론이 도출됐다. 이제 문화체육관광부에 대회 유치 승인을 신청하면 기재부 심의 등 세부절차를 거친 뒤 본격적인 궤도에 오르게 된다. 경제성과 국민적 공감대를 두루 갖춘 올림픽으로 대한민국의 위상을 높이려면 지금부터가 중요하다. 범정부적 캠페인과 과감한 지원이 뒤따른다면 충분히 승산이 있다. 이번 여론조사에서 왜 찬성하는가를 묻는 질문에 △국가·지역경제 발전(전북 51.1%·전국 39.2%) △국가 이미지 제고(전북 29.0%·전국 20.2%) △국내 스포츠 교류 활성화(전북 13.5%·전국 14.5%) 등으로 나타났다. 지역에서부터 패배의식에 젖어 냉소적 태도를 보이는 것은 실패로 가는 지름길이다. 이제 중앙정부가 명쾌하면서도 확실한 메시지를 내야 할 때다.

