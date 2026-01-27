한국전기안전공사, SK온 미래기술원과 업무협약 체결

한국전기안전공사와 SK온이 업무 협약식을 개최하고

한국전기안전공사(사장 남화영)는 26일 전기안전연구원과 SK온(이석희·이용욱 대표이사) 미래기술원과 ESS(에너지저장장치) 관련 국가경쟁력 확보를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

종로구 SK온 본사에서 열린 이번 협약식은 전기안전공사 전기안전연구원 송길목 원장과 SK온 미래기술원 박기수 원장 등 양 기관 주요 실무자가 참석해 공동연구를 논의했다.

이번 협약은 △ESS 성능 및 신뢰성 확보 △화재안전성 평가기술 고도화 △신규 소재 개발에 대한 공동연구 △국제협력 및 규격 대응 강화 △ESS 전반의 안전성과 기술 수준 향상 등의 내용이 담겼다.

특히 전기안전연구원이 보유한 에너지저장연구센터 인프라를 공동연구에 활용함으로써 화재안전성 검증체계를 보다 정밀하게 고도화하고 LFP 등 신규소재 개발에 대한 공동연구를 적극 추진할 계획이다.

남화영 사장은 “급성장하는 ESS 산업 환경 속에서 안전기술 확보는 국가 에너지 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”이라면서 “SK온과 공동연구를 통해 글로벌 수준의 화재안전성 평가기술 개발과 신소재에 대한 연구 성과도 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지