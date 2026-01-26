(주)알에프세미, 전북지방중소벤처기업청 현장 간담회 개최

전북중기청이 (주)알에프세미를 방문해 현장간담회를 진행하고 있다. 사진=(주)알에프세미

㈜알에프세미(대표이사 반재용)은 26일 완주군 본사에서 전북지방중소벤처기업청(청장 전세희)과 기업현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 반도체 기반 제조기업인 ㈜알에프세미의 경영 현황과 사업 추진 과정에서의 애로사항을 공유하고, 정부 정책 및 지원사업과의 연계방향을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에서는 △중소기업 경영환경 변화에 따른 애로사항 △인력수급 및 조직운영상의 어려움 △기술 고도화 및 신사업 추진과정 제도적 지원 필요 △정부 및 지자체 지원사업 활용 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

전세희 청장은 “기업 현장을 직접 방문해 실질적인 애로사항을 청취하는 것이 중요하다”며 “논의된 내용을 바탕으로 지역 중소기업이 체감할 수 있는 정책지원과 제도개선을 지속적으로 논의해 나가겠다”고 말했다.

반재용 대표이사는 “이번 간담회를 통해 정부정책과 기업 현장이 보다 긴밀하게 연결될 수 있는 계기가 되기를 기대한다”며 “오늘 논의된 내용을 바탕으로 지역 중소기업이 체감할 수 있는 정책 지원과 제도 개선을 지속적으로 검토해 나가겠다”고 말했다.

김경수 기자

