전북상공협 "제3금융중심지 지정 신청·금융그룹 투자 환영"

상공인 모임인 전북상공회의소협의회는 30일 "전북특별자치도가 금융중심지 지정을 신청하고 최근 "KB금융그룹과 신한금융그룹이 각각 KB금융타운과 신한금융 종합허브를 혁신도시에 조성하기로 한 데 대해 크게 환영한다"고 밝혔다.

단체는 이날 성명을 내 "금융중심지 지정 신청과 주요 금융지주사의 전북 투자 추진은 전북혁신도시가 대한민국 금융산업의 새 성장 거점으로 도약하는 데 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "지역 균형발전은 물론 국가 금융 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대한다"면서 향후 다른 금융지주 및 금융계열사들의 참여 가능성에 대한 기대감을 더욱 높이는 계기가 될 것이라고 설명했다.

단체는 "전북 상공인들은 도민과 뜻을 함께해 금융기관 이전 및 투자가 안정적으로 추진될 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 강조했다.

