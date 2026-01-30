국민연금 "신한금융 전북 자산운용 사업 허브 구축 결정 환영"

[국민연금공단 제공]

국민연금공단은 30일 전북혁신도시 내 자산운용·자본시장 허브를 구축하기로 한 신한금융그룹의 결정을 환영한다고 밝혔다.

신한금융그룹의 이번 결정은 김성주 공단 이사장이 자산운용사들에 전북혁신도시 입주를 독려한 이후 두 번째 사례다.

KB금융그룹은 신한금융그룹에 하루 앞선 이달 28일 전북에 'KB금융타운'을 조성하기로 했다.

앞서 김성주 공단 이사장은 이달 13일 전주에 사무소를 설치한 자산운용사와의 간담회에서 "전주가 자산운용 중심 금융도시로 반드시 자리 잡을 수 있게 하겠다"며 "국민연금과 함께하면 더 큰 기회를 갖게 된다는 것을 분명하게 보여주겠다"고 발언한 바 있다.

그룹 차원의 결정에 따라 신한자산운용은 국내 종합자산운용사 중 처음으로 올해 전주에 사무소를 개설한다.

국민연금의 국내 자산 수탁기관으로 선정된 신한펀드파트너스의 경우 이달부터 30여명이 전주에서 근무하고 있다. 향후 고객상담센터를 비수도권 중 최초로 전주에 세울 계획이다.

신한금융그룹은 향후 300명 이상의 직원이 전주에 근무하면서 지역 경제를 활성화하고, 양질의 일자리를 창출한다는 방침이다.

김 이사장은 "금융그룹의 연이은 결정으로 자산운용 생태계 조성을 위한 초석이 단단해지고 있다"고 말했다.

soho@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지