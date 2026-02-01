임승식 전북도의원, 의정보고회 개최

“ 정읍 발전을 위해 더 듣고, 더 뛰고, 더 열심히 하는 도의원” 다짐

임승식 전북도의원이 의정보고회에서 의정활동 내역과 성과를 설명하고 있다. 사진=임장훈 기자

전북특별자치도의회 임승식(정읍시 1선거구)농업복지환경위원장 의정보고회가 지난31일 정읍연지아트홀에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 이학수 시장, 박일 시의회의장, 염영선 도의원, 강태봉 정읍지역 상임고문, 최봉관 정읍산림조합장, 박만호 후원회장, 김인덕 한울산악회장, 한울포럼 회원, 자치분권정읍지회, 지지자 등 500여명이 참석했으며, 윤준병 전북특별자치도당위원장은 영상으로 축하했다.

특히 참석자들은 故 이해찬 전 국무총리 추도식과 고인의 활동 영상을 보면서 영면을 기원했다.

임승식 도의원 의정보고회에서 故 이해찬 전 국무총리 추도식이 열렸다. 사진=임장훈 기자

이어 임승식 도의원은 "초선의원 이지만 상임위원장을 맡은 의정 역량으로 정읍 발전을 위해 더 듣고, 더 뛰고, 더 열심히 하는 도의원이 되겠다”고 각오를 다짐했다.

의정보고에 따르면 그는 대표발의 조례안 22건, 공동발의 조례안 25건, 조례안 9회, 5분자유발언 12회, 도정질문 9회를 실시했다.

임 도의원은 “동학농민혁명 시발점으로 고부봉기의 중요성과 지역에 건설되는 화력발전소 문제에 시민들의 관심이 더해져야 한다”고 강조했다.

또 학생교육문화회관 건립 지원, 학생안전체험센터(유아 안전체험장) 240억원 유치, 두승산 개발사업 등을 설명하고 “주민들과 소통 공감하는 의정활동을 펼치겠다”고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

