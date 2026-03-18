40만 명 몰린다…전주 완산공원 꽃동산 방문객 맞이 ‘착착’

다음 달 중순쯤 겹벚꽃·철쭉 만개

전주시 완산칠봉 꽃동산을 찾은 상춘객들이 활짝 핀 봄꽃을 관람하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 전북일보 DB

올해 40만 명이 몰릴 것으로 예상되는 전주 완산공원 꽃동산이 방문객 맞이 준비에 한창이다.

전주시 완산구는 18일 꽃동산 방문객의 편의를 위해 교통·주차·환경 정비를 아우르는 종합 대책을 추진한다고 밝혔다. 다음 달 중순쯤 겹벚꽃과 철쭉 등이 만개할 것으로 보인다.

완산구는 개화 시기 동안 인근 지역의 교통 혼잡이 예상됨에 따라 주변 주요 이면도로의 차량 진입을 통제하기로 했다. 지역 주민들에게는 별도로 차량 출입용 스티커를 배부해 불편을 최소화할 계획이다.

또 주차 편의를 위해 전주 천서로 양방향 갓길 주차장을 포함해 남부시장 천변 주차장, 완산교~매곡교 노상 주차장, 서학동 공영 주차장, 국립무형유산원 주차장 등 꽃동산 주변에 총 1097면의 주차 공간을 마련했다.

이와 함께 화장실도 추가 설치하기로 했다. 꽃동산 인근 완산 도서관과 치명자산, 녹두관, 완산초등학교 뒤편 공영 주차장 등에 화장실을 개방한다. 이동식 화장실 2동도 설치해 총 6개소를 운영할 예정이다.

교통 지도와 환경 정비를 전담할 현장 관리 인력도 기존 18명에서 28명으로 대폭 증원 배치한다.

특히 완산구는 올해 전주 명품 관광지 진흥사업과 연계한 문화 행사를 처음 선보인다. 매곡교 방면 꽃동산 진입로 일대에서 매주 금·토 감성적인 버스킹 공연과 지역 특색이 담긴 플리마켓 등을 운영한다.

국승철 완산구청장은 “완산공원 꽃동산은 전주를 찾는 관광객들에게 봄의 정취를 선사하는 상징적인 장소”라며 “단 한 건의 안전사고 없이 방문객들이 아름다운 봄날의 추억을 만들 수 있도록 현장 관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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