동부건설, 154㎸ 초정∼보은 송전선로 건설공사 수주

동부건설은 한국전력이 발주한 154㎸ 초정∼보은 송전선로 건설공사(1공구) 시공사로 선정돼 올해 첫 수주를 기록했다고 2일 밝혔다.

해당 공사는 충북 보은군 일원에 총 연장 약 22.6㎞ 규모의 154㎸ 송전선로를 신설하는 사업으로, 철탑 기초 및 조립·가설, 전선 설치, 송전설비 설치는 물론 인허가·환경·안전관리 전반을 아우른다.

공사 기간은 착공일로부터 31개월이며 총 공사비는 474억원이다. 동부건설이 주관사를 맡았다.

이번 사업은 충북지역 산업단지 확충과 생활 전력 수요 증가에 선제 대응하기 위한 전력망 확충 프로젝트다. 사업을 통해 청주·보은 일대 산업·생활 전력 수요를 안정적으로 뒷받침하고 중장기 지역 개발을 고려한 전력 인프라 기반이 강화될 것이라고 동부건설은 설명했다.

동부건설은 공사 전 과정에 안전 최우선 원칙을 적용하고, 체계적 안전관리 시스템을 기반으로 무재해·무사고 현장 운영을 목표로 뒀다고 밝혔다. 환경 훼손 최소화를 위한 친환경 시공, 지역 주민과의 소통 강화 등에도 주력할 방침이다.

동부건설 관계자는 "이번 사업은 국가 전력 수급 안정과 직결되는 핵심 인프라 공사로 시공 품질과 안전관리가 무엇보다 중요하다"며 "그동안 축적한 송전선로 시공 경험과 검증된 기술력을 바탕으로 중부권 전력 인프라 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 책임 시공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

