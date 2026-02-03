전북 상업용 부동산 ‘저수익·고공실’ 고착

오피스 공실률 17.5%…전국 평균의 두 배 권리금 받는 비율도 23%로 전국 최저권

전북 상업용 부동산 시장이 임대료 정체와 낮은 수익률, 높은 공실률이 겹치며 침체 국면을 벗어나지 못하고 있다. 3일 한국부동산원이 ‘2025년 4분기 상업용부동산 임대동향조사’에 따르면 전국 오피스 임대가격지수는 전분기 대비 0.41% 상승했지만, 지방은 회복세가 제한적인 흐름을 보였다.

전북의 오피스 임대료는 1㎡당 4300원으로 전국 평균(1만8800원)의 4분의 1 수준에 머물렀다. 중대형 상가 1만4200원, 소규모 상가 1만900원, 집합상가 1만9300원으로 집계됐다. 임대가격지수는 상가 전 유형에서 하락 또는 보합권을 나타내며 소비 위축의 여파를 반영했다. 수도권 주요 상권이 상승세를 보인 것과 대비된다.

수익성 격차는 더욱 뚜렷하다. 전북 오피스의 연간 투자수익률은 0.53%로 전국 평균 6.17%에 크게 못 미쳤다. 중대형 상가 1.94%, 소규모 상가 2.24%, 집합상가 2.43% 역시 전국 평균 대비 낮은 수준이다.

특히 자본수익률이 마이너스를 기록한 유형이 적지 않아 자산가치 상승 기대가 약하다. 서울 오피스 수익률이 8%대를 기록한 것과 비교하면 지역 간 자본 흐름의 쏠림 현상이 통계로 확인된다.

공실 문제도 심각하다. 4분기 전북 오피스 공실률은 17.5%로 전국 평균(8.7%)의 두 배에 달한다. 중대형 상가 18.1%, 집합상가 17.4%로 상권 전반에 빈 점포가 늘고 있다. 인구 감소와 온라인 소비 확대, 지역 내 산업 기반 약화가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

실제 전북지역 대표적인 중심상권인 전주 서부신시가지에서도 일명 먹자도로로 알려진 스타박스 사거리를 제외하고는 한 블록만 지나도 빈상가가 넘쳐나고 있다.

일부 상가는 지상 층은 고사하고 1층마저도 빈 점포로 수년간 방치되면서 임대수익은커녕 금융비용도 감당하기 어려운 실정이다.

권리금 시장 역시 위축됐다. 전북의 권리금 유비율은 23.17%로 전국 평균(54.64%)의 절반에도 미치지 못한다. 평균 권리금은 1,545만원, 1㎡당 12만1000원으로 전국 최저 수준이다. 상권 프리미엄이 형성되지 못하고 창업 기대 심리도 낮다는 의미다.

전문가들은 전북 상업용 부동산 시장이 ‘저임대료-고공실-저수익’의 구조적 악순환에 빠져 있다고 진단한다. 단순한 소비 진작을 넘어 산업·일자리 기반 확충과 도심 재생 전략이 병행되지 않으면 회복 동력을 찾기 어렵다는 지적이다.

도내 부동산 업계 관계자는 “상업용 부동산 지표는 지역 경제의 체온계다”며 “전북의 이 같은 실정은 상권의 체력이 아직 충분히 회복되지 않았음을 보여준다”고 진단했다.

이종호 기자

