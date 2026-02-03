1월 전북 소비자물가 전년 대비 소폭 상승···쌀값 폭등

사진=클립아트

신년 들어 소비자물가 상승세가 이어지고 있다. 특히 쌀값을 비롯한 농축수산물 가격이 오르면서 체감 물가 부담이 커지고 있다는 분석이다.

3일 국가데이터처 전주사무소에 따르면 2026년 1월 소비자물가지수는 118.49를 기록하며 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 전월과 비교해서도 0.4% 오르며 물가 상승 흐름이 지속됐다. 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5%, 신선식품지수는 0.5% 각각 상승했다.

생활물가지수 가운데 식품 부문의 상승폭이 두드러졌다. 식품 물가는 전년 동월 대비 3.4% 오르며 전체 물가 상승을 견인했다. 반면 식품 이외 부문은 2.0% 상승하는 데 그쳤다. 이는 장바구니 물가 부담이 여전히 크다는 의미로 해석된다.

신선식품의 경우 품목별로 흐름이 엇갈렸다. 신선어개는 전월 대비 0.6% 하락했으나, 전년 동월과 비교하면 1.4% 상승했다. 신선채소는 전월 대비 3.7% 상승했지만, 전년 동월 대비로는 5.7% 하락했다. 반면 신선과실은 전월 대비 4.1%, 전년 동월 대비 5.6% 각각 오르며 가파른 상승세를 보였다.

지출목적별로는 기타상품·서비스가 전월 대비 3.0% 상승하며 가장 큰 오름폭을 나타냈다. 이어 보건(1.1%), 식료품·비주류음료(1.0%), 오락·문화(0.7%), 가정용품·가사서비스(0.5%), 음식·숙박(0.3%), 교육(0.3%), 주류·담배(0.1%) 부문에서 상승했다. 반면 교통 부문은 전월 대비 1.1% 하락했으며, 의류·신발, 통신, 주택·수도 부문은 보합세를 유지했다.

품목성질별로는 상품 물가가 전월 대비 0.1%, 전년 동월 대비 1.9% 상승했다. 특히 농축수산물은 전월 대비 1.5%, 전년 동월 대비 3.4% 오르며 물가 상승을 주도했다. 반면 공업제품은 전월 대비 0.2% 하락해 대조적인 흐름을 보였다.

