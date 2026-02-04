김성주 국민연금 이사장 “도민들의 기대에 책임감 느껴”

사진=국민연금공단

국민연금공단(이사장 김성주)는 4일 전주에서 열린 기자간담회에서 “도민들의 기대에 책임감을 느낀다”며 “지역사회와 함께 성장할 것”이라고 밝혔다.

김 이사장은 먼저 “연금개혁을 선도하며 지속가능한 연금제도를 만들겠다”고 말했다. 이어 국민연금의 지속가능성 제고를 위한 추가적인 재정안정화 방안과 함께 기초연금과 국민연금 재구조화, 퇴직연금의 공적연금화 등 구조개혁의 길로 나아가야 한다는 방향을 강조했다.

또 연금 사각지대에 대한 방안도 제시했다. 이에 기초연금 제도 개선과 함께 저소득층 보험료 지원, 군 복무·출산 크레딧의 발생 시점 적립, 청년 생애 첫 보험료 지원을 강화하는 방안을 모색해야 한다고 주장했다.

기금 운용과 관련해서는 수익률 제고와 함께 사회적 책임을 함께 추구하겠다고 강조했다. 5대 양 6대주로 나아가는 투자 다변화를 통해 안정적이고 지속적인 수익을 창출하겠다고 밝혔다. 또 이를 위해 우수한 경력직 인력을 채용하는 한편 대졸 미경력자를 주임운용역으로 채용해 전문가로 양성하는 프로그램도 실시하겠다고 말했다.

특히 김 이사장은 지역사회와 협력하며 함께 성장하겠다 고 밝혔다. 이어 전북특별자치도 금융 생태계 조성과 지역 상생협력에 대한 공단의 의지도 강조했다.

김 이사장은 “국민연금이 최근 3년간 역대급 수익률을 기록하고 있으며 이러한 성과를 지속적으로 올리기 위해서는 전북 금융생태계 조성이 반드시 필요한 조건이다”며 “공단은 전북특별자치도, 정부와 함께 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

