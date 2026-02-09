“전주 지역 푸드테크 산업 육성‧지원 제도적 기반 마련”

전주시의회, 신유정 의원 대표 발의 조례안 채택

신유정 전주시의원

전주 지역의 푸드테크 산업을 체계적으로 육성하고 지역 농식품 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 기반이 마련됐다.

전주시의회는 최근 열린 427회 임시회에서 신유정 의원이 대표 발의한 ‘전주시 푸드테크 산업 육성 및 지원 조례안’을 채택했다고 밝혔다.

전 세계적으로 유망 신산업으로 성장하고 있는 푸드테크 산업을 통한 지역 농식품 기업의 디지털 전환과 창업 활성화, 일자리 창출 등으로 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련된 이번 조례안에는 △목적, 정의, 시장의 책무 △기본 계획 및 시행계획 수립 △사업 및 사무의 위탁 근거 △위원회 및 전문가 의견 청취에 관한 사항 등이 담겼다.

신유정 의원은 “푸드테크는 농식품 산업의 부가가치를 높이고 새로운 성장 동력을 창출할 수 있는 정부의 핵심 분야 중 하나”라며 “이번 조례 제정을 통해 전주시가 농식품 기반 신산업을 선도하고, 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어지길 기대한다”고 말했다.

강정원 기자

