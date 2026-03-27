[지속가능 전북발전 정책토론회]전북 미래 해법 격돌…3자 비전 선명히 갈랐다

전북도지사 첫 정책토론회서 전북 통합·산업 전략 집중 논의 김관영 ‘완성’·안호영 ‘국가연계’·이원택 ‘체감경제’ 비전 경쟁

27일 전북일보와 한국청년회의소(JCI)가 공동으로 주관한 ‘지속가능 전북발전 정책토론회’에서 김관영 지사(맨 왼쪽)가 질문에 답하고 있다. 김 지사 옆으로 전북도지사 경쟁자인 안호영 의원(가운데)과 이원택 의원. 전북일보 유튜브 채널 캡처

전북의 산업 전략과 행정통합 방향을 논의하는 정책 토론회가 열리며 도내 주요 정치권이 한자리에 모였다. 인구 감소와 지방소멸 위기 속에서 재생에너지와 첨단산업을 중심으로 한 해법이 제시된 가운데, 김관영 전북특별자치도지사는 ‘도정의 연속성과 완성’을, 안호영 국회의원은 ‘국가 전략과 맞물린 전북 대도약’을, 이원택 국회의원은 ‘체감형 경제와 내발적 성장’을 각각 강조하며 전북의 향후 발전 경로를 둘러싼 시각 차이도 드러났다.

27일 전주대학교 학생회관 3층 슈퍼스타홀에서 열린 ‘지속가능 전북발전 정책토론회’에는 김관영 지사와 안호영·이원택 의원이 토론자로 참여했다. 윤석정 전북일보 사장과 백성일 부사장을 비롯해 유성동·이남호 도교육감 예비후보, 국주영은 전주시장 예비후보 등 지역 주요 인사들도 참석했다.

27일 전주대학교 학생회관 3층 슈퍼스타홀에서 열린 ‘지속가능 전북발전 정책토론회’에서 김관영 지사와 안호영·이원택 의원, 패널들이 토론에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

토론 패널로는 임성진 전주대 명예교수가 좌장을 맡고, 임성순 전주대 명예교수, 박만우 전주청년회의소 회장, 이혜숙 한일장신대 교수, 이경재 전북일보 객원 논설위원, 이성민 세희에스앤디 대표 등이 참여해 분야별 정책을 점검했다.

윤석정 사장은 개회사에서 “전북은 5극3특 구도 속에서 소외되는 현실과 동시에 현대차 투자, 피지컬AI 등 기회가 공존하고 있다”며 “이번 토론이 전북의 현실을 진단하고 미래 먹거리 산업을 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

기조연설에서 안호영 의원은 “지금이 전북 발전의 골든타임”이라며 재생에너지와 반도체, 피지컬AI 등 전략 산업 육성을 강조했다. 김관영 지사는 “대규모 투자와 산업 변화가 시작된 만큼 이를 도민이 체감할 성과로 완성해야 한다”고 했고, 이원택 의원은 “농민과 소상공인을 포함한 경제 생태계 강화가 선행돼야 인구 감소를 막을 수 있다”고 전했다.

정치·행정 분야 토론에서는 행정통합을 둘러싼 시각차가 뚜렷했다. 이원택 의원은 “전북의 자생력을 키우는 산업 전략이 우선”이라면서도 완주·전주 통합과 더불어 김제·전주 통합의 필요성을 언급했고, 안호영 의원은 “산업 발전을 위한 수단으로 행정체계 개편을 접근해야 한다”며 권역별 균형발전을 설명했다. 김관영 지사는 “완주·전주 통합 무산에 아쉬움을 드러내며 정부 기조에 발맞춰 조속히 통합해야 한다"고 강조했다.

사회·경제 분야에서는 재생에너지 확대와 청년, 농업 문제가 핵심 의제로 다뤄졌다. 재생에너지와 관련해 세 토론자 모두 계통 연결과 전력망 구축의 필요성에 공감했지만, 추진 방식에서는 차이를 보였다. 청년 정책에서는 일자리 창출과 창업 생태계 조성이, 농업 분야에서는 유통·물류 구조 개선과 디지털 유통망 구축 필요성이 제기됐다.

마무리 발언에서 이원택 의원은 “기업인과 소상공인, 농민이 함께 성장할 수 있는 구조를 만들지 않으면 전북의 미래는 없다”며 “내발적 발전 전략을 통해 도민이 실제로 체감하는 경제를 구현하겠다”고 했다.

안호영 의원은 “지금은 전북이 다시 도약할 수 있는 결정적 시기”라며 “이재명 정부의 국가 균형발전 전략과 정책 방향을 정확히 읽고, 반도체·재생에너지·문화산업 등 미래 산업을 전북에 맞게 설계해 나가야 한다”고 목소리를 높였다.

김관영 지사는 “새만금 투자와 피지컬AI, 금융 중심지 구상 등은 하루아침에 만들어진 성과가 아니다”며 “지난 시간 쌓아온 정책과 투자를 흔들림 없이 이어가 반드시 결실로 만들고, 도민이 삶의 변화로 체감할 수 있도록 완성해 나가겠다”고 피력했다.

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