임실N치즈축제, 올 가을 전국 관광객 수요 선점에 총력

정기총회 열고 예산 및 사업계획안 의결

임실군이 2026년 임실N치즈축제의 성공을 위한 준비에 돌입, 올 가을 전국 관광객 수요를 위한 선점활동에 들어갔다.

군은 지난 9일 정기총회를 열고 지난해 축제 운영성과 분석 및 올해 예산안과 사업계획안을 의결하고 축제 추진방향도 확정했다.

이번 총회에서는 프로그램 경쟁력과 방문객 만족도, 운영 효율성 전반을 종합 점검해 개선과제를 도출했다.

올해 치즈축제는 10월 8일부터 11일까지 치즈테마파크와 임실군 일원에서 개최, 역대 최고 수준의 완성도와 운영체계 전략이 수립됐다.

특히 축제기간 중 골칫거리인 방문객 교통대책을 위해 셔틀버스 운행을 확대하고 버스전용차로 운영 등도 마련됐다.

2015년 첫 개최 이후 관광객은 해마다 상승, 지난해 축제에는 61만명이 방문해 역대 최대기록을 달성하고 전국대표축제로의 위상도 강화됐다.

올해 축제는 국가대표 쌀피자 만들기와 임실N치즈 애끌로 퍼레이드, 임실N치즈 쭉쭉 늘려 내치즈 등이 마련된다.

또 대형 퐁뒤 체험 등 인기 콘텐츠의 완성도를 한층 높이고 저지종 원유를 활용한 프리미엄 숙성치즈와 무가당 요거트 체험 프로그램이 새롭게 보강된다.

아울러 임실N치즈 20% 할인판매와 생활개선회의 엄마표 향토음식관, 천만송이 국화꽃 경관연출 등 먹거리와 볼거리, 체험 등 입체형 축제가 진행된다.

이밖에 국화경관은 유럽형 장미원과 어우러져 방문객들에 압도적인 경관을 연출, 대표적 포토명소가 제공될 전망이다.

심민 군수는 “임실N치즈축제는 대한민국 치즈의 원조라는 자부심과 경쟁력을 바탕으로 하는 전국 유일의 차별화된 축제”라며 “올 가을 임실을 찾는 방문객에 최고의 감동을 선사하겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

