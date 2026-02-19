군산시, ‘새만금항만수산국’ 신설로 해양 주도권 확보해야

2026년 신항만 개항 대비···전북자치도와 발맞춘 전담 컨트롤타워 구축 시급 육상교통 혼재된 행정체계 탈피, 수산정책 고도화 및 항만물류 전문성 확보 필요

군산시가 ‘항구도시’로서의 정체성을 회복하고 2026년 새만금 신항만 개항에 따른 해양주권을 선점하기 위해 항만·물류·수산행정을 통합 전담하는 ‘새만금항만수산국(가칭)’ 신설이 강력히 요구된다.

이는 단순한 조직 확대 차원이 아니라, 인접 지자체 간의 관할권 경쟁 속에서 군산의 실익을 지키고, 전북특별자치도의 행정기조와 발맞춰 지역경제를 견인할 전담 컨트롤타워를 구축하기 위한 전략적 선택이기 때문이다.

현재 군산시는 항만·수산 업무를 ‘교통항만수산국’ 체제로 운영하고 있다.

그러나 해당 조직은 시내교통, 차량등록, 스마트도시 등 방대한 육상 사무와 혼재돼 있어, 고도의 전문성이 요구되는 항만정책과 해양산업육성 업무에 집중하기에는 한계가 있다는 평가다.

국제 물류경쟁이 심화하는 상황에서 항만행정과 대중교통 업무를 동일 조직에서 수행하는 구조로는 급변하는 신항만 개발 환경에 신속하게 대응하기 어렵다는 분석도 나온다.

광역행정과의 연계성 측면에서도 직제 정비가 필요한 상황이다.

전북자치도는 이미 ‘새만금해양수산국’을 설치해 관련 정책 역량을 집중하고 있다.

이에 따라 군산시 역시 국 단위 전담조직을 신설해 정책 추진체계를 일원화할 필요성이 커지고 있다.

이를 통해 국·도비 확보는 물론 중앙정부와의 협의 창구를 단일화해 대외 협상력을 높여야 한다.

수산정책의 고도화 역시 조직개편의 주요 배경이다.

새만금 개발과 기후변화로 어장환경이 급변화하는 상황에서 기존의 지원 중심 행정을 넘어 스마트 양식과 수산자원 보호 등 미래형 수산업으로의 전환이 요구된다.

항만과 수산 기능을 통합할 경우 항만배후단지 조성과 연계한 수산물 유통·물류 체계 구축, 어민 권익 보호 등 종합적 정책 추진이 가능해질 것으로 보인다.

행정전문가 A씨는 “군산은 지금 새만금 신항만 개항이라는 역사적 전환점에 서 있다”며 “분산된 행정력을 하나로 모으는 전담국 신설은 새만금시대를 주도하는 실질적인 엔진이 될 것이며, 이는 단순한 조직개편을 넘어 군산 미래 100년의 해양주권을 결정짓는 중차대한 사안”이라고 강조했다.

그는 이어 “전북자치도의 행정기조와 발맞춰 지역경제를 견인할 전담 컨트롤타워를 구축하기 위한 전략이 필요하다”고 덧붙였다.

군산=문정곤 기자

