전주 수소저장용기 인증시험센터 문 열어

한국탄소산업진흥원 내 센터·설비 구축 탄소섬유 수소저장용기 시험·인증 지원

수소저장용기 인증시험센터 개소식이 23일 한국탄소산업진흥원에서 열린 가운데 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. /전주시

탄소소재 기반 수소저장용기 시험·인증을 지원하는 ‘수소저장용기 인증시험센터’가 문을 열었다.

전주시는 23일 팔복동 산업단지 내 한국탄소산업진흥원에서 수소저장용기 인증시험센터 개소식을 가졌다.

인증시험센터는 2022년부터 2025년까지 총 210억 원을 투입해 건물과 장비를 구축했다. 장비의 경우 수소가스 반복가압시험 장비, 가스투과시험 장비, 파열시험 장비 등 시험인증장비 8종을 갖췄다.

특히 이들 장비는 대형 수소저장용기(600L급) 시험이 가능한 국내 유일 설비로, 수소저장용기 시험 기간 단축과 비용 절감을 통한 탄소소재 기반 수소저장용기 상용화가 기대된다.

한국탄소산업진흥원은 “인증시험센터 개소로 국내 수소저장용기 제조업체들의 인증에 따른 시간적·비용적 부담이 완화될 것으로 보인다”며 “핵심 탄소기술의 해외 유출 방지, 기술 자립 강화 효과도 나타날 것”이라고 전망했다.

이와 관련 진흥원은 인증시험센터에 대한 국제표준 시험·교정기관 인정을 추진할 계획이다.

우범기 전주시장은 “이번 인증시험센터 준공을 통해 탄소소재 소부장 특화단지로서의 입지를 한층 강화할 수 있게 됐다”며 “탄소산업 경쟁력을 바탕으로 수소모빌리티산업까지 생태계를 확장해 나가겠다”고 말했다.

