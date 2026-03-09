김제-전주 통합 추진 공론화 ‘초미관심’

상생통합추진위 공식활동 돌입 김제시의회도 찬성 성명서 발표

김제시의회가 9일 본회의장에서 김제·전주 통합 추진을 촉구하는 성명서를 발표하고 있다. 김제시의회

완주-전주 통합 논의가 극심한 찬반대립으로 지역간 반목과 갈등만 초래한채 사실상 무산된 상황에서 전북지역 상생발전을 위한 또 다른 대안으로 김제-전주 통합이 급부상하면서 향후 추이에 관심이 쏠리고 있다.

먼저 ‘(가칭)김제·전주 상생통합 추진위원회‘ 가 지난 7일 지평선문화축제발전소에서 이원택 국회의원, 서백현 김제시의회 의장 등 지역 정·관계 주요 인사들과 사회단체장들이 대거 참석한 가운데 통합 관련 의견 청취 간담회를 갖고 공식적인 활동에 돌입하며 김제-전주 통합 공론화의 불씨를 지폈다.

이건식·배준식 공동추진위원장은 인사말을 통해 “나중은 없다. 지금 이 기회의 창을 놓치면 김제의 목소리를 낼 기회는 영영 사라질 것”이라며, “시민이 주인이 되어 전주와의 상생을 당당하게 요구하고 김제의 실익을 챙기겠다”고 강조했다.

이날 간담회에서는 “왜 지금인가"에 대한 답으로 △인근 도시들의 메가시티화에 대응하는 ‘골든타임’ 확보 △시민의 행복권을 최우선으로 하는 ‘시민의 명령’ 이행 △협상 과정에서의 ‘주도권 확보’를 3대 당위성으로 제시했다.

9일에는 김제시의회가 ‘상생발전의 미래를 위한 김제시·전주시 통합 조속추진 촉구 성명서’를 발표하며, 김제·전주 통합이 중복 투자와 행정력 낭비를 제거하고 전북권 상생발전의 거점도시를 만드는 첫 단추가 될 것이고, 두 도시로 이어지는 대경제권 실현을 통해 전북이 새로운 성장엔진을 가동하는 큰 그림의 시작이 될 것이라는 점을 강조했다.

시의회는 성명서를 통해 전북권의 인구 감소·산업 공동화·고령화·청년층 유출 등 소멸과 저발전의 복합 위기를 극복하기 위한 필수 조건으로 김제시와 전주시의 지체 없는 통합을 강력히 촉구했다.

통합 추진의 이유로는 △경쟁력 강화를 통한 지역생존 △전북권 상생의 새로운 성장동력 확보 △통합을 통해 명분과 실리를 모두 챙길 수 있는 절호의 기회라는 입장을 표명하며, ‘(가칭)김제·전주 상생통합 추진위원회‘ 를 구체적으로 보완한 ‘(가칭)김제전주통합추진위원회’ 구성을 김제시민들에게 제안했다.

서백현 의장은 “시민들의 자발적이고 일치된 힘이야말로 우리 앞의 장벽을 뚫고 나아가 마침내 승리할 수 있는 강력하고 유일한 열쇠이다.”며 “향후 구성될 통합추진위를 통해 시민의 뜻을 한데 모아가고, 합 성공을 위한 탄탄한 로드맵이 마련되길 희망한다.”고 말했다.

김제=강현규 기자

