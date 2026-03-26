김성수 도지사 예비후보 “전북 금융중심지, 자산·수익 남는 구조로 전환해야”

“지정은 출발점…지금 방식이면 ‘껍데기’ 전락” 경고 새만금 분양 중단·펀드 투자 중심 전환 제시

26일 무소속 김성수 전북도지사 예비후보가 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다./사진=이준서 기자

무소속 김성수 전북특별자치도지사 예비후보가 26일 전북도의회에서 기자회견을 열고 전북 제3금융중심지 지정과 관련해 “건물이 아닌 자산과 수익이 남는 구조로 전환해야 한다”고 주장했다.

김 후보는 “그동안 전북은 땅을 조성하고 기업을 유치한 뒤 분양하는 방식으로 개발이 이뤄져 왔다”며 “기업은 들어왔지만 이익은 외부로 빠져나가고 지역에는 일부 일자리만 남는 구조가 반복됐다”고 지적했다.

이어 “이 같은 방식이 유지된다면 금융중심지 역시 자산운용사 유치에 그치고 지역에 실질적인 이익이 남지 않을 수 있다”며 구조 전환 필요성을 강조했다.

김 후보는 대안으로 △새만금의 금융자산화 △전북 자금의 지역 내 우선 투자(지산지소) △수익이 지역으로 확산되는 금융 생태계 구축 등 ‘3대 원칙’을 제시했다. 특히 “새만금을 더 이상 분양 중심으로 개발하지 않고 임대·투자 방식으로 전환해 전북이 자산과 수익을 지속적으로 확보해야 한다”고 했다.

또 국민연금 등 지역 기반 자금을 활용한 ‘전북 펀드’를 조성해 전북 기업과 산업에 우선 투자하고, 이를 통해 지역 내 투자와 성장의 선순환 구조를 만들겠다는 구상도 내놨다.

김 후보는 “금융중심지는 기관 숫자가 아니라 돈이 남는 구조가 핵심”이라며 “자산과 수익, 결정권이 전북에 남는 금융체계를 구축하겠다”고 말했다.

한편 김 후보는 완주·전주 통합과 관련해 시민단체에 정책 제안서를 전달하고, 전국 시민단체 연대회의에도 질의서를 보내는 등 협의에 나섰다고 전했다.

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