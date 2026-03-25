민주당 전북도지사 후보군, 김관영·이원택·안호영 ‘정책 경쟁’ 본격화

김관영·이원택·안호영, 4월 본경선 앞두고 공약 대결 본격화 새만금·첨단산업·민생경제…각기 다른 해법 제시

왼쪽부터 김관영 지사와 안호영 의원, 이원택 의원./사진=전북일보DB

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선이 정책 경쟁 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 오는 4월 8일부터 10일까지 본경선을 앞두고 김관영 지사와 이원택·안호영 의원이 각자의 핵심 공약을 전면에 내세우며 ‘비전 대결’에 돌입하는 흐름이다.

25일 전북일보 취재를 종합하면, 세 후보 모두 최근까지 이어지던 공방 국면에서 벗어나 정책 제시에 무게를 두는 전략으로 선회하고 있는 흐름이 감지되고 있다. 3월 말부터 합동연설회와 정책토론회가 예정된 만큼, 도민 표심이 ‘현안 해결 능력’과 ‘미래 구상’에 따라 갈릴 가능성이 커졌다는 판단이다.

김 지사는 현직 프리미엄을 앞세운 성과 계승형 전략을 택했다. 새만금 2차전지·수소·AI 등 첨단산업 육성과 현대차그룹 투자 이행, 군산조선소 재가동, 새만금공항 건설 등 기존 사업의 속도전을 강조하고 있다. 현직 사퇴 시점을 최대한 늦추면서 도정 연속성을 기반으로 가시적 성과를 이어가겠다는 구상이다.

이 의원은 민생경제와 구조 개혁을 전면에 내세우고 있다. 이날 전북도의회에서 소상공인 지원 대책을 발표하는 등 지역경제 회복에 방점을 찍었다. 그간 제기해온 도청의 12.3 계엄 동조 의혹과 같은 정치적 쟁점 대신 정책 행보를 강화하며 ‘생활 밀착형 도정’ 이미지를 구축하는 데 주력하는 모습이다.

안 의원은 산업 지형 재편을 핵심 축으로 삼고 있다. 새만금 반도체 클러스터 조성, 에너지 산업 확대 등 대형 프로젝트를 통해 전북 산업 체질을 바꾸겠다는 전략이다. 중앙정치와의 연결성을 활용한 국비 확보와 국가사업 유치도 강점으로 부각하고 있다.

세 후보의 공약은 방향성에서 차이를 보인다. 김 지사가 ‘현재 사업의 완성도’를 강조한다면, 이 의원은 ‘민생 회복과 체감 정책’, 안 의원은 ‘신산업 중심 구조 전환’에 초점을 맞췄다. 결국 전북 발전 해법을 두고 ‘연속성·체감성·확장성’이라는 세 갈래 경쟁 구도가 형성된 셈이다.

이번 경선은 과반 득표자가 없을 경우 결선으로 이어진다. 김 지사측은 본경선에서 압도적 우세를 점해 승부를 짓겠다는 전략이다. 반면 이 의원과 안 의원측은 결선만 가면 당내 조직력을 바탕으로 승산이 있을 것이라고 보고 이번 합동연설회와 토론회를 통해 반전을 기할 것으로 보인다.

도내 정가에서는 현재 판세를 ‘1중(김관영)·1강(이원택)·1약(안호영)’ 구도로 분석하면서도, 남은 기간 변수는 충분하다는 평가가 나온다. 정가 한 관계자는 “합동연설회와 토론회에서 정책 완성도와 전달력이 입증되면 부동층을 업고 판세가 흔들릴 수 있다”며 “특히 결선 가능성이 열려 있는 만큼 2위 싸움과 정책 경쟁력이 막판 최대 변수가 될 것”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지