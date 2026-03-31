민주당 군산시장 경선 ‘초유의 중단’···ARS 오표기

김영일 경력 ‘현직 의장’ 오기···허위사실 공표 논란에 즉각 제동 투표진행 중 중단·무효 검토···전북도당 관리부실 도마위 2~3일 재실시···선관위 “투명한 경선 위해 시스템 전면 점검”

더불어민주당 전북자치도당이 31일 진행된 군산시장 예비경선을 ARS 안내 문구 오류로 전격 중단하고, 투표 전면 무효처리 및 재경선을 실시한다고 밝혔다.

공천 심사 단계부터 이어진 잡음에 더해 경선까지 파행을 빚으면서 도당의 관리 부실 논란이 확산하고 있다.

전북자치도당은 권리당원 100% ARS 방식으로 31일부터 4월1일까지 진행 중이던 경선에서 김영일 예비후보의 경력이 ‘현직 의장’으로 잘못 안내된 사실을 확인했다.

중앙선거관리위원회 예비후보자 명단에는 ‘제9대 군산시의회 전 의장’으로 표기돼 있어 명백한 오표기라는 지적이다.

김영일 예비후보 측은 이날 오전 10시20분께 전북도당에 공식 이의를 제기하고 경선 중단을 요청했다.

김 후보 측은 “사실과 다른 경력이 유권자에게 전달된 것은 허위사실 공표 소지가 있어, 즉각적인 시정과 경선 중단을 요구했다“고 밝혔다.

전북도당은 ARS 투표를 전면 중지했으며, 이날 오후 각 캠프 사무국장 회의를 열고 해당 예비경선을 4월 2일부터 4월 3일까지 재실시하기로 결정했다.

아울러 기존에 진행된 예비경선 투표는 전부 무효처리하기로 했다.

문제는 이미 일부 권리당원이 투표를 마친 이후 오류가 확인됐다는 점이다.

기존에 전화를 받은 당원들이 재투표에 응하지 않을 가능성까지 제기되면서 공정성 논란이 커지고 있다.

지역 정치권에서는 공천심사 과정에서의 불공정 시비와 잡음이 채 가라앉기도 전에 경선 운영에서도 오류가 발생했다는 점을 들어 도당의 선거관리 능력 전반에 의문을 제기하고 있다.

군산시장 예비후보 A씨는 “경선 중단은 중대한 사안으로 정확한 경위 파악이 필요하다”며 “당 경선룰을 따르되, 경선 후 결과와 득표수는 투명하게 공개해야 한다”고 말했다.

한편 전북자치도당 선거관리위원회(위원장 박영자)는 입장문을 통해 “이번 사안이 후보자 예비경선에 영향을 미칠 수 있고, 선거결과의 신뢰성과 직결되는 중대한 문제라고 판단해 ‘경력 표기 오류 즉시 정정’, ‘경선시스템 전면점검’ 등에 나섰다”고 설명했다.

이어 “후보자와 당원 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 사과드리며, 공정하고 투명한 경선이 이루어지도록 하겠다”고 덧붙였다.

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