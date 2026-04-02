김관영 술자리 파장 확산…민주당 전북도당, 동석 참여자 공천 배제 검토

연루 인원 전원 조사 방침…현직 시의원·예비후보 포함 후보 자격 박탈 가능성까지 언급…도당 대응 주목

김관영 지사가 지난해 11월 전주시 완산구의 한 음식점에서 청년들에게 현금을 나눠 주는 장면. /연합뉴스

더불어민주당이 금품(대리운전비) 제공 의혹으로 김관영 전북특별자치도지사를 제명한 데 이어, 당시 술자리에 함께 있었던 인원들에 대한 조사에도 착수하기로 했다.

현직 시의원은 물론 이번 지방선거 공천을 준비 중인 청년 정치인들까지 조사 대상에 오를 것으로 보여 파장이 이어지고 있다.

윤준병 더불어민주당 전북특별자치도당 위원장은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “김관영 지사의 비상징계 처분과 관련해 해당 사건에 연루된 인원 전원에 대해 조사를 실시할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “조사 대상자 가운데 지방선거 공천심사 후보자가 있을 경우, 조사 결과에 따라 필요하면 후보 자격 박탈 등의 조치를 취할 예정”이라고 덧붙였다.

이번 조치는 당시 술자리에 동석했던 인물들에게도 책임을 묻겠다는 뜻으로, 전날 김 지사가 ‘현금 살포 의혹’으로 민주당에서 제명된 데 따른 후속 대응으로 풀이된다.

정치권에 따르면 해당 자리에는 군산·익산지역 현직 시의원 등 민주당 전북도당 청년위원회 소속 인사들이 함께했던 것으로 알려졌다.

또 이들 가운데는 이번 지방선거에서 전주지역 시의원 출마를 준비하며 청년 정치인 가점을 받아 전략공천이 유력하게 거론되던 예비후보도 포함된 것으로 전해졌다.

도당은 현재 당시 술자리에 참석한 현직 시의원 및 출마자 명단과 실제 금품 수수 여부를 파악하고 있다. 도당 관계자는 “우선 사실관계를 확인하는 단계”라며 “조사 결과가 나오면 공천관리위원회 심의 등을 거쳐 필요한 조치를 검토하게 될 것”이라고 전했다.

앞서 공개된 CCTV 영상에는 김 지사가 지난해 11월 전주 한 식당에서 민주당 전북도당 청년 당원 20여명과 식사한 뒤 참석자들에게 현금을 나눠주는 장면이 담겼다. 김 지사는 “대리기사 비용 명목으로 지급했으나 부적절하다고 판단해 곧바로 회수했다”고 해명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지