기분 좋은 100번째 ‘현대가 더비’…전북, 울산 잡고 리그 2위 도약

조위제 데뷔골-이승우 환상적인 쐐기골…울산 2-0 제압, 최근 3연승 질주

선제골을 기록한 조위제 / 한국프로축구연맹 제공

전북현대모터스FC가 100번째 ‘현대가 더비’에서 미소를 지었다.

전북은 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 ‘하나은행 K리그1 2026’ 6라운드에서 조위제의 선제골과 이승우의 쐐기골에 힘입어 울산 HD FC를 2-0으로 꺾었다.

개막전 패배와 2경기 연속 무승부 뒤, FC안양전 승리부터 대전하나시티즌전, 울산 HD전까지 3연승을 이어간 전북은 3승 2무 1패(승점 11)로 리그 2위로 올라섰다.

경기 초반부터 높은 위치에서 강하게 맞붙는 공격적인 흐름이 이어졌고, 전북이 비교적 많은 볼 점유율을 가져가며 주도권을 잡았다.

선제골은 전반 7분에 터졌다.

이동준이 코너킥 상황에서 강한 헤딩으로 공을 연결했고, 이를 조위제가 문전에서 다시 헤딩으로 마무리하며 골망을 흔들었다. 조위제는 이 골로 전북 데뷔골을 기록하며 ‘현대가 더비' 100번째 경기의 첫 득점자가 됐다.

이후 전북은 이동준을 중심으로 계속해서 공격을 전개했다. 전반 15분에는 이동준의 완벽한 패스를 받은 김승섭이 결정적인 기회를 잡았지만, 골키퍼 조현우의 선방에 막히며 추가 득점에 실패했다.

울산도 반격에 나섰다.

전반 중반 이후 조현택의 철벽 같은 수비와 이동경-야고 조합의 프리킥으로 반격을 시도했다.

전반은 전북이 선제골로 앞선 가운데, 울산의 추격이 이어지는 팽팽한 흐름 속에 마무리됐다.

전북은 후반 54분 A매치 복귀 후 피로도가 쌓인 김진규를 빼고 이승우를 투입하며 공격 변화를 시도했다.

이어 송범근 골키퍼는 후반 61분과 73분, 연속된 결정적 선방으로 팀을 위기에서 구해내며 존재감을 드러냈다.

부상 변수도 있었다. 후반 75분 조위제가 부상으로 빠지자 전북은 맹성웅과 연제운을 투입해 수비 안정에 집중했다.

반면 울산은 후반전 시작 이후 중원 장악력을 바탕으로 공격 흐름을 이어갔고, 후반 77분에는 무려 3명을 동시에 교체하며 승부수를 던졌다. 공격적인 전술 변화로 ‘현대가 더비’ 승리를 노리는 의지를 보였다.

하지만 이날 승리의 여신은 전북 편이었다. 후반 추가 시간 이승우가 환상적인 돌파로 골망을 흔들었다.

한편 전북은 오는 11일 서울월드컵경기에서 서울FC를 상대로 4연승에 도전한다.

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