[오목대] 읍참 김관영

상당수 도민들은 민주당이 김관영 지사를 제명 처분한 것은 형평성에 어긋나 부당하다면서 마치 기다렸다는 듯이 전광석화처럼 일사불란하게 처리한 것에 불만이 폭발했다. 이원택 의원 측이 김 지사가 내란에 협조했다는 사실무근한 이야기를 갖고 프레임을 씌워 컷오프 시키려다 불발, 결국 3인 경선으로 가게되자 4개월전에 있었던 대리운전비 68만 원 지원한 것을 놓고 문제 제기한 것은 치졸하기 짝이 없다면서 장차 전북의 정치적 자산인 김 지사의 싹을 당 지도부가 송두리째 잘라 버렸다고 힐난했다.

민주당이 지사 경선을 코 앞에 두고 계속해서 각종 여론조사 결과 40%가 넘는 1위 후보인 김 지사를 한밤중에 최고위를 열어 만장일치로 제명 처분한 것은 2백만 전북 도민의 자존심을 짓밟는 만행이라고 규정, 집권 여당으로서 해선 안될 일이라고 비분강개했다. 특히 사안의 경중을 따져서 충분한 시간을 갖고 처리해야 할 문제를 일사천리로 일방적으로 처리한 것은 비난받아 마땅하다고 말했다. 또 얼마나 전북 도민들을 같잖게 보았으면 이런 식으로 했겠느냐면서 지난번 지사경선 때 송하진 현지사를 컷오프 시킨 게 다시금 상기된다고 분통해 했다.

그간 김 지사는 음주운전를 못하도록 도청 직원 한테도 대리운전비를 준 사실이 있었는데 이번 6.3선거에 나설 청년 당원들 한테도 그런 맥락에서 대리운전비를 지원했던 것. 김 지사는 청년 당원 15명에게 지역에 따라 전주는 2만 원, 군산 5만 원, 고창 정읍 부안은 10만 원씩 총 68만 원을 지원했었다. 특히 음식점 업주가 CCTV에 찍힌 영상을 갖고 김 지사측에 상당한 조건을 요구했지만 본인이 지원한 대리운전비를 즉각 회수해 문제될 것이 없다고 판단했던 것 같다.

김 지사 제명으로 3선의 안호영 대 재선의 이원택 2인 경선을 하게 되었다. 하지만 김 지사 측이 즉각 서울남부지방법원에 가처분 신청해서 7일 그 인용 여부의 결과에 따라 상황이 달라질 수 있다. 민주당 측은 반성해야 할 사람이 반성은 커녕 가처분을 낸데 강한 불쾌감을 갖고서 절차상 하자가 없어 문제될 것이 없다고 기각을 장담한 반면 김 지사 측은 본인의 정치생명을 끊어버리려고 너무 가혹한 처분을 내렸다면서 가처분이 인용될 것이라고 내다봤다. 지금 도민들은 김 지사는 의혹 당일에 자르고 통일교로부터 금품수수 의혹을 받는 부산의 전재수 의원은 지난해 12월부터 4개월째 수사를 받지만 당 차원의 징계없이 민주당 부산시장 후보경선에 참여하고 있는 것과 대비가 된다고 지적한다.

도민들은 전북 출신 최고위원이 3명이나 되는데도 이를 막지 못한 것에 강한 불만을 표시하면서 지금까지 30년 이상 민주당을 지지해서 지켜준 게 결국 이런 꼴이냐면서 전북 도민들의 자존심 회복을 위해 즉각 김 지사를 경선에 참여토록 해줘야 한다고 말했다. 특히 민주당이 자신들의 입맛에 맞는 후보를 지사로 만들려는 음모의 결과라서 도민들이 강하게 본때를 보여줘야 할 것이다.

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