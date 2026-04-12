“도당위원장 소통방식 적절한가”…민주당 윤준병 위원장 SNS 행보 논란

윤준병 민주당 전북도당위원장, 도지사 경선 결과 추정 수치 공개 ‘1%P 차’ 자신의 SNS에 언급…논란 의식한 듯 몇시간만에 수치 삭제 지난해 올림픽 부적격 판정 공개, 올해 대통령 타운홀 미팅장소 올렸다가 삭제

윤준병 민주당 전북도당 위원장 페이스북 캡쳐

윤준병 더불어민주당 전북특별자치도당 위원장이 당규로 비공개하기로 한 전북자치도지사 경선 결과의 상세 수치로 추정되는 숫자를 자신의 SNS에 공개하면서 당내와 지역에서 논란이 일고 있다.

윤 위원장은 그동안 수시로 SNS를 통해 자신의 정치적 견해나 관련 소식을 알리고 있는데, 과도하거나 굳이 알리지 말아야할 사안이거나, 민감한 내용, 공표 금지 사항 등도 알리는 등 지역내에선 직함을 가진 정치인의 무게 있는 소통방식이 아쉽다는 비판이 나온다.

윤 위원장은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 경선에서 패한 안호영 후보의 단식 농성 소식을 전하며 “49.5 : 50.5 통합이 걱정된다”고 적었다.

지역 정치권은 양자 대결로 치러진 이번 민주당 전북지사 후보 경선에서 기호 1번 안호영 후보는 권리당원 48%·안심번호 51%를, 기호 2번 이원택 후보는 권리당원 52%·안심번호 49%를 각각 얻은 것으로 분석했다.

최종 합산 결과는 49.5% 대 50.5%로 불과 1%p 차이다.

윤 위원장은 “통합이 걱정된다”는 짧은 심경을 덧붙였으나, 도당 위원장이 예민한 경선 수치를 직접 언급한 것을 두고 당 안팎에서는 부적절하다는 지적이 나온다.

특히 안 후보가 ‘식비 대납 의혹’ 재감찰을 요구하며 단식 농성 등 배수진을 친 상황에서 초박빙의 결과가 공개됨에 따라 지지자들 사이의 감정 골이 깊어지는 등 후폭풍이 거세질 전망이다.

이날 윤 위원장은 논란을 의식한 듯 얼마 안가 수치를 삭제한 글을 다시 올렸다.

지역 정가 관계자는 “경선 결과가 1%P 차이로 확인되면서 패배한 안 후보 측 반발 명분이 강해질 수 있다”며 “공정성 논란이 확산하는 시점에 도당 위원장의 SNS 글은 갈등을 부추길 우려가 있다”고 말했다.

윤 위원장의 SNS 게시글 ‘구설수’는 이번 한번 뿐만이 아니다.

앞서 지난해 윤 위원장은 페이스북을 통해 전주 하계올림픽 부적격 판정을 공개하고, 올해 이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅 장소 등에 대한 게시글을 올려 삭제해 논란을 빚기도 했다.

또 이번 지방선거공천과정에서는 언론보도자료 배포전에 먼저 자신의 SNS에 결과를 수시로 올리는 등 SNS 행보를 계속하고 있다.

지역 정가 일각에선 이번 도지사 경선 과정에서 지역 민주당 여론이 양분된 데에 대한 책임이 없다 할 수 없는 도당위원장이 이 같은 글을 올린 것은 부적절하다는 말도 나오고 있다.

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