민주당 도지사 후보 된 이원택 의원…신뢰 회복과 현안 해결 과제

민주당 본경선 승리에도 도민 신뢰 회복, 지역 핵심 현안 과제 산적 새만금, 행정통합 전문가, 전북 내발적 발전 공약 해법 제시해야

더불어민주당 전북특별자치도지사 후보 경선에서 이원택 의원이 본선 후보로 결정됐다.

민주당 공천이 곧 당선인 전북의 정치 지형상 차기 도정을 이끌 유력 후보로 떠오른 이 의원 앞에는 치열했던 경선의 상처를 치유하고 신뢰 회복과 갈등봉합, 지역 현안 해결등의 과제가 남았다는 평가가 나온다.

이 의원은 지난 10일 민주당 제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 후보로 최종 선출된 직후 ”도민이 가장 바라는 것은 더 이상 홀대받지 않는 당당한 전북"이라며 “전북의 살림살이를 든든히 뒷받침하고, 세계가 주목하는 미래산업 중심지로 도약시키겠다”고 강조했다.

이번 민주당 경선은 전례없는 파행과 논란으로 얼룩졌다. 유력 주자였던 김관영 지사에 대한 이 의원의 12.3 내란 방조 의혹 제기와 청년 당원들에 대한 대리운전비 지급 논란, 이 의원의 청년 당원 식사비 대납 의혹 등이 불거졌고, 결국 제명당했다.

경선이 끝난 현 시점에서도 안호영 의원은 이 의원에 대한 재감찰을 요구하며 결과에 불복하고 있다.

지역사회에서는 민주당 경선이 정책 경쟁보다는 네거티브가 잇따르면서 유권자들은 피로감을 느끼고 각 주자 지지자별로 양분되는 등 상처만 남아있는 상황.

이에 이 의원이 얼마나 그 피로감을 해소시키고 갈등을 얼마나 봉합하며, 지역 민주당 세 결집을 이뤄낼지에 대한 관심이 커지고 있다.

갈등이 지속되고 있는 가운데 이 의원은 새만금이 속한 군산·김제·부안지역 국회의원으로서 자신이 현재 가장 핵심 현안인 새만금 완공에 대한 전문성을 갖췄다고 내세우고 있는데, 그가 얼마나 경선과정에서 내세운 공약을 현실화할 준비에도 박차를 가해야한다는 제언이 나온다.

특히 호불호가 갈리지만 어느정도 성과를 이뤄낸 김 지사의 도정과, 구체성이 돋보인다는 안 의원의 공약과 견줘 좀더 공약들을 구체화하고 도민들에게 얼마나 이를 어필하느냐가 관건이 될 전망이다.

그는 도지사 공약으로 새만금 재생에너지 생산을 2040년까지 30GW로 확대하고, 수익으로 가구당 최대 1000만 원의 햇빛·바람 연금을 지급하겠다는 공약을 제시했다. 1500억 원 규모의 한국 피지컬 AI 연구원 설립, 아시아 최대 RE100 산업단지 조성, 임기 내 새만금 SOC 완공 등 핵심 산업·인프라 정책도 내놓았다. 현대차 9조 원 투자와 피지컬 AI 산업 현실화 등 새만금 산업 유치도 빠르게 현실화하겠다는 포부를 줄곧 밝혀왔다.

또 완주-전주 통합을 지난 2013년 전주시 비서실장 시절 현장에서 주도한 경험을 바탕으로 행정 통합과 새만금 특별지자체 구성 등 복잡한 현안도 누구보다 실무 감각 있게 추진할 수 있다는 입장이다.

아울러 경선 과정에서 이 의원이 강조해 온 전북의 내발적 발전에도 관심이 쏠리고 있다.

이재명 정부가 천명한 지역 주도형 성장의 발전 모델을 설계하고 성과를 증명할 수 있는 핵심 도정 방향으로 도내 내부 경제 생태계를 우선 돌보며 도민을 먹여 살릴 향토 기업, 혁신 기업, 농민, 자영업자, 소상공인 기반부터 세우겠다는 취지다.

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