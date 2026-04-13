이원택 “도민 주권 선대위 출범…민생 최우선·원팀으로 승리”

13일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보가 기자회견을 하고 있다. 김영호 기자

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보는 13일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘도민 주권 참여 선거대책위원회’ 출범을 공식 선언했다.

이 후보는 “캠프의 문을 활짝 열겠다”며 “도민의 삶과 직결된 장바구니 물가와 민생을 살리는 것을 최우선 과제로 삼겠다”고 밝혔다.

이어 “조만간 온·오프라인 공모 절차를 거쳐 선대위를 구성하고, 각 분야별 정책을 수립·논의하겠다”고 설명했다.

특히 미래 전략과 관련해 “전북의 미래 첨단산업 기틀을 육성해 청년들이 고향을 떠나지 않아도 되는 환경을 만들겠다”며 “중앙정부와의 연결을 통해 실질적인 성장 기반을 확보하겠다”고 강조했다.

경선 경쟁을 함께 치른 후보들과의 관계 설정에 대해서는 ‘용광로 원팀’을 강조했다. 이 후보는 “김관영, 안호영, 정헌율 세 후보의 뜻을 선대위에 담겠다”며 “정치로 하나 되고 승리로 결속되는 구조를 만들겠다”고 말했다.

원팀 와해 우려에 대해서는 “선거 시기에는 치열한 검증이 불가피하지만, 일상으로 돌아가면 모두 공감하는 지점이 있다”며 “통합과 포용이 선대위의 제1 가치”라고 선을 그었다. 이어 “절차에 따른 이의제기가 마무리된 이후에는 자연스럽게 힘이 모일 것”이라고 덧붙였다.

김관영 전북지사를 둘러싼 현안에 대해서는 “현재 상황이 안타깝다”면서도 “전북 발전을 위해 힘을 모아야 한다”고 밝혔다.

국회의원직 사퇴 시점과 관련해서는 “보궐선거에 포함되려면 4월 말까지 사퇴가 필요하다”며 “당과 협의가 남아 있지만 4월 말쯤 사직하는 방향으로 검토하고 있다”고 설명했다.

당권 경쟁과의 연관성에 대해서는 선을 그었다. 그는 “이번 선거는 전북의 인구 감소를 막고 내발전 전략을 마련하는 후보 간 경쟁”이라며 “전당대회 전초전이라는 시각에는 동의하지 않는다”고 말했다.

경선 과정에서 불거진 ‘식사비 대납 의혹’과 관련해서는 “대납 의혹이 아니라는 입장”이라며 “해당 보도는 일종의 프레임으로, 살아온 인생이 부정당한 것 같아 아쉬운 대목”이라고 밝혔다.

또 김 지사 관련 문제 제기에 대해서는 “시민단체와 조국혁신당 문제 제기에 이어 제보를 받은 것”이라며 “사실이 아니라면 문제가 되지 않을 것”이라고 말했다. 이어 “공무원들이 나선 점이 부적절하다는 지적이 있었고, 김 지사가 직접 해명하는 것이 바람직하다고 봤다”고 설명했다.

도청 공무원들에 대해서는 “개인적으로 잘 알고 친분이 있는 분들이지만, 해할 생각은 전혀 없다”며 선을 그었다.

이 후보는 “지지율 격차 등은 비공개 영역이라 언급하기 어렵다”고 말을 아꼈으며, 현재 도의원 감찰 문제에 대해서도 “답할 사안이 아니다”고 밝혔다.

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