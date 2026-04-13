민주당 후보 정성주 김제시장 재선행보 ‘파란불’

본경선에서 과반 득표 결선 없이 ‘직행’ 무소속 후보 등 미등록땐 ‘무투표 당선’

정성주 시장

정성주 김제시장이 오는 6·3 전북동시지방선거 더불어민주당 김제시장 후보로 최종 확정돼 재선 행보에 ‘파란불’이 켜졌다.

정 시장은 “성원해주신 김제시민과 당원 동지들께 감사드린다”면서 “김제 발전을 중단 없이 이어가라는 엄중한 명령으로 여기고, 오직 시민만을 섬기며 지역발전을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

더불어민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회가 13일 발표한 기초단체장 본경선 개표 결과에 따르면, 정 시장은 지난 11~12일 진행된 강영석·나인권·임도순 예비후보와의 더불어민주당 김제시장 후보 선정을 위한 본경선에서 과반수가 넘는 득표율을 기록하며 결선투표 없이 조기에 공천권을 확보했다.

본경선 이전에 치러진 수차례의 여론조사 결과 오차범위를 벗어나는 압도적인 지지율로 다른 3명의 예비후보에 비해 우세를 보였던 정 시장은 이번 본경선에서 과반득표 여부에 관심이 쏠렸었다.

결과는 당초 예상대로 정 시장이 과반이 넘는 득표로 경쟁 후보들을 제치고 본선무대에 진출하게 됐다.

이에 따라 정 시장은 ‘민주당 공천=당선’이란 지역정서를 고려할 때, 조국혁신당이나 무소속 후보 등이 오는 5월 14~15일까지 전북선거관리위원회에 6·3지방선거 김제시장 후보 등록을 하지 않을 경우 민선시장 최초로 ‘무투표 당선’이란 기록을 세우게 된다.

한편 정 시장은 지난 2일 김제시 문화예술회관에서 열린 더불어민주당 김제시장 후보자 선출을 위한 합동연설회에서 '경험과 성과로 입증된 쓸모있는 일꾼’의 필요성을 강조하며, 주요 공약으로 △옛 김제공항 부지 활용 AI와 종자산업 육성 △주민 주도 ‘우리동네 희망설계 플랜’ 도입 △김제형 주민소득 JUMP-UP 프로젝트 가동 등을 제시하는 등 표심잡기에 주력하고 있다.

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