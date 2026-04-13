[제54회 도지사배 및 제37회 전북직장대항 테니스대회] 순창A, 남자 통합부 단체전 ‘우승’

준우승 봉동 위너스, 공동 3위 전주 청솔·전주프렌즈

직장 단체전에 참가한 선수들이 기량을 뽐내며 멋진 경기를 보여주고 있다. 조현욱 기자

지난 11일과 12일 완주군청테니스장과 보조구장에서 성황리에 열린 ‘제54회 도지사배 및 제37회 전북직장대항 테니스대회’에서 남자 통합부 단체전 우승은 순창 A팀이 차지해 우승트로피와 상금 80만 원을 수상했다.

또한 봉동 위너스팀이 준우승을, 전주 청솔 팀과 전주프렌즈팀이 각각 공동 3위에 올랐다.

전북일보사와 전북특별자치도가 주최하고 전북특별자치도테니스협회가 주관한 이번 대회는 직장부 단체전, 남자 통합부 단체전, 여자 통합부 단체전 등 3부문으로 나눠 경기가 열렸다.

11일 열린 직장부 단체전에서는 순창소방서 A팀이 우승을 차지해 2연패를 달성했으며, 여자 통합부 단체전에선 전주어머니 A팀이 1위에 올랐다. 13일 진행된 남자 통합부 단체전은 참가 팀이 많아 이날 오후 7시께 경기가 마무리됐다.

이번 대회에는 직장부 13개 팀, 남자 통합부 38개 팀, 여자 통합부 29개 팀 등 총 80개 팀, 800여 명의 동호인들이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 뽐냈다.

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