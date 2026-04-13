조용식 익산시장 예비후보 “반드시 결과로 보답”

민주당 결선 진출…“익산 변화 바라는 절실한 열망 담아낼 것” 다짐

더불어민주당 익산시장 후보 경선에서 결선에 진출한 조용식 예비후보가 13일 익산시청에서 기자회견을 열고 “시민 여러분과 당원 동지들의 선택은 저 개인에 대한 지지가 아니라 익산의 변화를 바라는 절실한 열망”이라며 결선 승리를 다짐하고 있다./사진=송승욱 기자

더불어민주당 익산시장 후보 경선에서 결선에 진출한 조용식 예비후보가 “시민 여러분과 당원 동지들의 선택은 저 개인에 대한 지지가 아니라 익산의 변화를 바라는 절실한 열망”이라며 결선 승리를 다짐했다.

그는 13일 익산시청에서 기자회견을 열고 “익산의 미래를 위한 약속을 말이 아닌 실행으로 증명하겠다”면서 “오직 시민 여러분만 믿고 결선에 임해, 끝까지 공정하게 승부하고 반드시 결과로 보답하겠다”고 밝혔다.

그러면서 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 100만 원 민생지원금 추진, 시민 이동권 실질적 개선, 안전·일자리·주거·창업 지원 강화를 통해 여성과 청년이 안심하고 도전할 수 있는 환경 조성 등을 재차 약속했다.

또 “끝까지 최선을 다해주신 심보균 후보님께 진심 어린 위로와 감사의 말씀을 드린다”면서 “경쟁 과정에서 제시된 좋은 정책들은 구분 없이 적극 수용하고 실현하겠다”고 말했다.

아울러 그는 “경선 관련 득표율이 당사자에게조차 공개되거나 확인된 바 없음에도 불구하고 일각에서 문자메시지 등을 통해 구체적인 수치를 전달하며 유권자의 판단을 흐리게 하고 있고 지역의 한 언론은 구체적인 수치를 마치 사실인 것처럼 보도했다”면서 “허위사실 유포 등 선거의 공정성을 훼손하는 행위에 대해서는 끝까지 책임을 묻되, 저는 흔들리지 않고 결선에 임하겠다”고 다짐했다.

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