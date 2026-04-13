최정호 익산시장 예비후보 “익산 대전환 완수”

민주당 결선 진출…“더 낮은 자세로 더 치열하게 결선 치를 것”

더불어민주당 익산시장 후보 경선에서 결선에 진출한 최정호 예비후보가 13일 익산시청에서 기자회견을 열고 “익산 대전환을 반드시 완수하겠다”고 강조하고 있다./사진=송승욱 기자

더불어민주당 익산시장 후보 경선에서 결선에 진출한 최정호 예비후보가 “익산 대전환을 반드시 완수하겠다”고 강조했다.

그는 13일 익산시청에서 기자회견을 열고 “이제는 모두가 하나 돼 오직 익산의 미래만을 바라보고 나아가야 할 때”라며 “여러분의 선택 하나하나에 담긴 기대와 책임의 무게를 무겁게 받들고, 더 낮은 자세로 더 치열하게 시민 속으로 들어가겠다”고 밝혔다.

그러면서 익산에 필요한 대규모 국비 확보, 사통팔달 교통망과 연계한 신성장동력 발굴 및 양질의 일자리 창출, 시민의 삶이 실제로 나아지는 체감 행정 실현 등을 약속했다.

이어 “이번 결선은 단순한 후보 선택이 아니라, 익산이 과거에 머물 것인가 아니면 미래로 도약할 것인가를 결정짓는 역사적인 선택”이라며 “익산이 미래를 위한 결정적 순간에 꼭 참여해 달라”고 호소했다.

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