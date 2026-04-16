이원택 ‘식사비 대납 의혹’ 김슬지 전북도의원 후보 자격 박탈

민주당 전북도당 공관위 부적격 결정

윤준병 더불어민주당 전북도당위원장이 자신의 페이스북에 올린 글 갈무리.

더불어민주당 전북도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 전북도지사 후보로 선정된 이원택 의원의 식사비 3자 대납 의혹의 장본인인 김슬지(비례대표) 전북도의원에 대해 도의원 후보자 자격 박탈을 결정했다.

김슬지 도의원은 6월 3일 치러지는 지방선거에서 부안 지역구 도의원 후보로 출마를 준비해 왔으나, 이번 공관위 결정으로 공천이 무산되게 됐다.

이번 결정은 윤준병 더불어민주당 전북도당 위원장이 16일 자신의 페이스북을 통해 공개하면서 알려졌다.

공관위는 이와 별도로 김관영 전북도지사의 대리비 수령 사건과 연루된 후보자 5명에 대해서도 부적격 결정을 내린 바 있다.

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