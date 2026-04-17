고창 해리농협, 가정의 달 앞두고 사랑을 버무리다

해리농가주부모임과 함께 물김치 100통 전달…독거노인·취약계층에 ‘따뜻한 온정’

김갑선 조합장, 심덕섭 고창군수 배우자, 조규철 군의원이 김치를 가다듬고 있다. /박현표 기자

고창군 해리농협이 가정의 달을 앞두고 지역사회에 온정을 전하는 나눔 활동을 펼쳤다.

해리농협은 지난 16일 해리농가주부모임 회원들과 함께 ‘사랑의 물김치 봉사 활동’을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 농가주부모임(회장 성금자) 회원 20명을 비롯해 김갑선 조합장, 심덕섭 고창군수 배우자, 조규철 군의원, 농협 직원 등이 참여해 정성껏 물김치를 담그고 포장하는 등 이웃 사랑 실천에 힘을 보탰다. 특히 이날 준비된 물김치는 총 100통으로, 참여자들의 손길이 더해져 더욱 의미를 더했다.

이번에 마련된 물김치는 5월 가정의 달을 맞아 관내 고령의 독거노인과 취약계층 가구에 전달됐다. 참가자들은 직접 담근 김치를 통해 어르신들의 건강을 챙기고, 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌다.

이번 봉사는 바쁜 영농철에도 불구하고 회원들이 자발적으로 참여해 그 의미를 더했다. 농촌 지역 특성상 일손이 부족한 시기임에도 이웃을 위한 나눔에 앞장선 모습은 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.

김갑선 해리농협 조합장은 “바쁜 시기에도 함께해 준 농가주부모임 회원들에게 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 어려운 이웃을 외면하지 않고 지역사회와 함께 정을 나누는 다양한 나눔 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

한편 해리농협은 지역사회 공헌을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 농협의 사회적 역할을 실천하고 있으며, 앞으로도 지역 주민과 상생하는 따뜻한 공동체 만들기에 앞장설 계획이다.

고창=박현표 기자

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